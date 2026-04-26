SERNAC LANZA CURSO GRATUITO ONLINE SOBRE CONSUMO CONSCIENTE Y SOSTENIBILIDAD

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) presentó el “Curso de Consumo Consciente para la Sostenibilidad 2026”, una instancia formativa gratuita dirigida a todas las personas interesadas en adquirir herramientas para tomar decisiones de compra informadas y responsables.

El programa tiene como objetivo principal entregar conocimientos que permitan disminuir la brecha entre la intención y la acción sostenible. A través de sus contenidos, se abordan temáticas como el ciclo de vida de los productos, la justicia ambiental y social, además de los derechos de las personas consumidoras.

El curso contempla seis módulos temáticos, que incluyen desde un diagnóstico inicial de hábitos de consumo hasta estrategias concretas para aplicar prácticas sostenibles en la vida cotidiana, tanto en el hogar como en el entorno laboral.

En cuanto a su metodología, la iniciativa tiene una duración de 14 horas y se desarrollará en modalidad 100% online, asincrónica y autoinstruccional, permitiendo a las y los participantes avanzar a su propio ritmo. Estará disponible entre el 22 de abril y el 24 de julio de 2026.

Para participar, solo se requiere contar con un computador con conexión a internet y una cuenta de correo electrónico vigente. Una vez finalizadas y aprobadas las actividades, las personas podrán descargar un diploma de reconocimiento, además de los contenidos del curso en formato digital.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 26 de junio de 2026 y se pueden realizar directamente en el Aula Virtual de SERNAC.





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