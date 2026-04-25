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25 de abril de 2026

SUBDERE INFORMA TRANSFERENCIAS DEL ROYALTY MINERO A COMUNAS DE MAGALLANES

​Los recursos, correspondientes a dos cuotas ya transferidas, buscan fortalecer proyectos municipales y mejorar la calidad de vida en la región.

Royalty Minero

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) informó la transferencia de las dos primeras cuotas del Royalty Minero a los municipios de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. El anuncio fue realizado por el jefe de la Unidad Regional, Javier Labrin Jofré, quien destacó el impacto de estos recursos en el desarrollo local.

La normativa, que modifica los impuestos aplicados a la gran minería, contempla una distribución de fondos a nivel nacional con el objetivo de fortalecer la equidad territorial. A abril de 2026, un total de 309 comunas del país han recibido estos recursos, que alcanzan los $113.267 millones, distribuidos entre el Fondo de Equidad Territorial y el Fondo Comunas Mineras.

En el caso de Magallanes, los aportes provienen del Fondo de Equidad Territorial, beneficiando a comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal. En total, la región recibirá $1.367 millones, destinados a financiar iniciativas como mejoramiento de espacios públicos, instalación de luminarias, sistemas de seguridad, infraestructura comunitaria y acceso a agua potable.

Entre las comunas beneficiadas se encuentran Natales, Torres del Paine, Río Verde, San Gregorio, Laguna Blanca, Porvenir, Primavera, Timaukel y Cabo de Hornos, todas con dos cuotas ya transferidas durante el año.

Desde SUBDERE destacaron que estos recursos representan un aporte directo a las municipalidades, permitiendo impulsar proyectos que impactan en la vida diaria de las comunidades y fortalecen el desarrollo territorial en la región.


subderemagallanes

JEFE REGIONAL SUBDERE JAVIER LABRÍN DESTACA COORDINACIÓN REGIONAL POR EL PEDZE Y ENTREGA DE FONDOS DEL ROYALTY EN MAGALLANES

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