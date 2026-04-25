DÍA MUNDIAL DEL PINGÜINO: ALERTAN CRÍTICA CAÍDA DEL PINGÜINO DE HUMBOLDT Y ADVIERTEN DÉCADA CLAVE PARA SU CONSERVACIÓN

En el marco del Día Mundial del Pingüino, especialistas encendieron las alertas sobre el estado del pingüino de Humboldt, especie cuya población en Chile —donde se concentra cerca del 80% de su presencia global— ha experimentado una caída significativa en las últimas décadas. Actualmente se estima que quedan menos de 20 mil individuos en el país, mientras que a nivel global la cifra bordea las 30 mil parejas reproductivas.

El retroceso ha sido particularmente crítico en algunas colonias de nidificación, donde la disminución alcanza entre un 50% y un 80%. Entre los factores que explican esta situación se encuentra la reducción en la disponibilidad de alimento, producto de la sobreexplotación de especies como la anchoveta y la sardina, además de cambios en la Corriente de Humboldt asociados al calentamiento del océano y fenómenos como El Niño.

A esto se suma la presión sobre su hábitat, especialmente en zonas clave del norte de Chile donde se concentran importantes colonias reproductivas. La intervención humana, el turismo no regulado y proyectos industriales han sido identificados como amenazas adicionales, junto con episodios recientes como la influenza aviar, que provocó la muerte de miles de ejemplares.

En este contexto, también se abrió un debate tras el retiro de un decreto que buscaba ampliar la protección del hábitat de la especie. La medida generó cuestionamientos desde el mundo científico y organizaciones ambientales, que advierten sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de conservación en medio de la crisis.

Especialistas coinciden en que la próxima década será determinante para evitar un mayor deterioro de la especie, actualmente catalogada como vulnerable. De no revertirse la tendencia, existe el riesgo de que el pingüino de Humboldt avance hacia categorías de conservación más críticas en los próximos años.

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