Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de abril de 2026

DÍA MUNDIAL DEL PINGÜINO: ALERTAN CRÍTICA CAÍDA DEL PINGÜINO DE HUMBOLDT Y ADVIERTEN DÉCADA CLAVE PARA SU CONSERVACIÓN

​Expertos advierten que la especie enfrenta uno de sus momentos más complejos, con una fuerte disminución poblacional y nuevas preocupaciones por la protección de su hábitat en Chile.

Pingüino Humboldt

En el marco del Día Mundial del Pingüino, especialistas encendieron las alertas sobre el estado del pingüino de Humboldt, especie cuya población en Chile —donde se concentra cerca del 80% de su presencia global— ha experimentado una caída significativa en las últimas décadas. Actualmente se estima que quedan menos de 20 mil individuos en el país, mientras que a nivel global la cifra bordea las 30 mil parejas reproductivas.

El retroceso ha sido particularmente crítico en algunas colonias de nidificación, donde la disminución alcanza entre un 50% y un 80%. Entre los factores que explican esta situación se encuentra la reducción en la disponibilidad de alimento, producto de la sobreexplotación de especies como la anchoveta y la sardina, además de cambios en la Corriente de Humboldt asociados al calentamiento del océano y fenómenos como El Niño.

A esto se suma la presión sobre su hábitat, especialmente en zonas clave del norte de Chile donde se concentran importantes colonias reproductivas. La intervención humana, el turismo no regulado y proyectos industriales han sido identificados como amenazas adicionales, junto con episodios recientes como la influenza aviar, que provocó la muerte de miles de ejemplares.

En este contexto, también se abrió un debate tras el retiro de un decreto que buscaba ampliar la protección del hábitat de la especie. La medida generó cuestionamientos desde el mundo científico y organizaciones ambientales, que advierten sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de conservación en medio de la crisis.

Especialistas coinciden en que la próxima década será determinante para evitar un mayor deterioro de la especie, actualmente catalogada como vulnerable. De no revertirse la tendencia, existe el riesgo de que el pingüino de Humboldt avance hacia categorías de conservación más críticas en los próximos años.


PINGÜINOS

DÍA DEL PINGÜINO: CURIOSIDADES DE UNA ESPECIE CLAVE EN LOS ECOSISTEMAS DEL SUR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

KARIM BIANCHI Y CARLOS BIANCHI CUESTIONAN EVENTUALES RECORTES PRESUPUESTARIOS Y PIDEN EXPLICACIONES AL MINISTERIO DE HACIENDA

Leer Más

​Senador y diputado manifestaron su rechazo a oficios enviados a ministerios y anunciaron gestiones para una sesión especial en el Congreso.

​Senador y diputado manifestaron su rechazo a oficios enviados a ministerios y anunciaron gestiones para una sesión especial en el Congreso.

CARLOS Y KARIM BIANCHI
nuestrospodcast
Pingüino Humboldt

DÍA MUNDIAL DEL PINGÜINO: ALERTAN CRÍTICA CAÍDA DEL PINGÜINO DE HUMBOLDT Y ADVIERTEN DÉCADA CLAVE PARA SU CONSERVACIÓN

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Pingüino Humboldt

DÍA MUNDIAL DEL PINGÜINO: ALERTAN CRÍTICA CAÍDA DEL PINGÜINO DE HUMBOLDT Y ADVIERTEN DÉCADA CLAVE PARA SU CONSERVACIÓN

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
LIBRO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS IMPULSA NUEVOS ENCUENTROS PARA FORTALECER EL ECOSISTEMA DEL LIBRO EN CHILE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DL 6

MUNICIPALIDAD CELEBRÓ EL DÍA DEL LIBRO CON INTERVENCIÓN TEATRAL INSPIRADA EN "EL QUIJOTE"