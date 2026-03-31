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31 de marzo de 2026

DIPUTADA MORALES ACUSA “GOLPE” A MAGALLANES POR RECORTE AL PLAN DE ZONAS EXTREMAS

​La diputada Javiera Morales criticó duramente al Gobierno por un nuevo ajuste presupuestario que afectaría al Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), asegurando que se trata de un “golpe” directo a la región y a proyectos clave para su desarrollo.

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​“Nuevamente este gobierno le pega un golpe a la región de Magallanes y esta vez a algo que duele muchísimo: el Plan Especial de Zonas Extremas”, señaló la parlamentaria, advirtiendo que la medida pone en riesgo inversiones históricas orientadas a mejorar la infraestructura pública y enfrentar desafíos estratégicos de la región.

Además, enfatizó que el Plan de Zonas Extremas no responde a un solo Gobierno, sino que es una política de Estado, iniciada durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, continuada por el expresidente Sebastián Piñera y consolidada como política permanente durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, quien además es el primer presidente magallánico.

“El expresidente Boric estableció este plan como política permanente e hizo avanzar un nuevo Plan Especial de Zonas Extremas con una inversión histórica para Magallanes, pensando en las necesidades de nuestras familias, escuelas, liceos, jardines infantiles, CESFAM, pero también en obras habilitantes para el futuro económico de la región”, sostuvo.

La diputada también respondió a cuestionamientos sobre la distribución presupuestaria del plan, aclarando que el mayor monto asignado este año a Magallanes no se debe a un favoritismo ni a una mala distribución, sino a que Arica y Parinacota aún no concluye la aprobación de su propio plan regional, lo que genera una asignación temporal distinta.

En ese contexto, Morales valoró que senadores de la región hayan manifestado preocupación e indicó que “me gustaría que fueran todos los parlamentarios, porque los cuatro años que trabajamos por este plan estuvieron completamente silenciados”, agregó.

Por último, la diputada Morales insistió en que el impacto del ajuste ya se siente como una señal negativa para la región y llamó a una defensa transversal del PEDZE para evitar que se pierdan recursos esenciales para obras estratégicas.

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