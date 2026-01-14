MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES PARA CHAPUZÓN KIDS 2026

​ La Municipalidad de Punta Arenas anunció el lanzamiento oficial y la apertura de inscripciones para una nueva versión del Chapuzón Kids, actividad que se realizará el sábado 14 de febrero de 2026, a las 15:00 horas, en el sector letras "Punta Arenas" de la Costanera del Estrecho. Esta será la tercera edición del evento infantil, consolidado como uno de los panoramas familiares más esperados del verano en la comuna.



El alcalde Claudio Radonich destacó que esta iniciativa busca que los niños también sean protagonistas de una tradición local, en una fecha pensada especialmente para su bienestar. "Estamos muy contentos de anunciar nuevamente el Chapuzón Kids, en su tercer año. Es una actividad totalmente gratuita, dirigida a niños de 6 a 12 años, que deben ser inscritos por un adulto responsable a través de la página web de la Municipalidad. Elegimos el verano justamente para evitar los riesgos respiratorios del invierno y permitir que los niños participen de esta fiesta con todas las condiciones de seguridad", señaló.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y estarán disponibles hasta el 12 de febrero o hasta completar los 1.000 cupos. El proceso se puede realizar de manera online en www.puntaarenas.cl o de forma presencial en la Oficina de la Unidad de Eventos, ubicada en Av. Independencia N°826, segundo piso, de lunes a viernes entre 8:30 y 16:00 horas. Para completar el trámite se debe llenar el formulario de inscripción, adjuntar una declaración jurada simple y una copia de la cédula de identidad del adulto responsable.

Por tercer año consecutivo, la actividad cuenta con el apoyo de Blumar, empresa que entregará el kit oficial de participación, compuesto por un morral, una polera y una pulsera identificadora. La jefa de tienda de Mercado Blumar, María Trinidad Amezaga, valoró la continuidad de esta alianza: "Estamos felices de seguir apoyando esta iniciativa que promueve la vida sana, los panoramas familiares y el uso de los espacios públicos. Este año nuevamente serán mil los niños que recibirán su kit y podrán participar vestidos con la polera oficial del Chapuzón Kids".

El retiro de los kits se realizará los días jueves 12 y viernes 13 de febrero, presentando el código QR enviado al correo electrónico tras la confirmación de la inscripción. Este código será también el requisito para acceder a la zona delimitada del evento.

En materia de seguridad, el encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, explicó que se ha dispuesto un amplio operativo preventivo. "El sector elegido es uno de los más seguros de la costanera, con una playa de pendiente suave. Contaremos con salvavidas, botes zodiac y buzos tácticos de la Armada, además de apoyo de la Policía Marítima, guardias de seguridad y ambulancias para responder ante cualquier eventualidad", indicó. Asimismo, el funcionario municipal recordó que los niños deben ingresar al agua acompañados de un adulto, usar calzado adecuado y no presentar enfermedades respiratorias al momento de la actividad.