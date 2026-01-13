Punta Arenas,
13 de enero de 2026

COMENZARON LOS OPERATIVOS DE VERANO DE LA CLÍNICA VETERINARIA MÓVIL MUNICIPAL

​La iniciativa contempla la entrega de 420 atenciones primarias durante los meses de enero y febrero para perros y gatos, que incluyen implantación de microchip, inoculación de vacuna antirrábica y entrega de antiparasitarios.

VM 2
Con el objetivo de acercar la atención veterinaria preventiva a distintos sectores de la comuna, este lunes comenzó el primer operativo de verano de la Clínica Móvil de Atención Primaria Veterinaria Municipal. La iniciativa se inició con la atención de 30 perros en el Parque Ramón Rada y continuará este miércoles 14 de enero en el mismo lugar, pero destinada a gatos.

Cada jornada contempla 30 cupos diarios, con inicio de atención a las 14:00 horas y un número por mascota. Cada vecino podrá llevar un máximo de dos animales por operativo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de esta iniciativa, señalando que "dentro de las actividades de verano vamos a tener todos los lunes y miércoles, durante enero y febrero, nuestra clínica móvil en distintos puntos de la ciudad. Los lunes serán solo para perritos y los miércoles para gatitos".

Una de las vecinas que aprovechó la instancia fue Margarita Parada, dueña de Minnie. "Minnie se viene a vacunar y a poner su chip para cualquier cosita; así, si se pierde, puede ser encontrada", señaló, agregando que es positivo que la clínica móvil llegue a los barrios. "Genial, porque a veces uno no tiene tiempo y también los costos son muy elevados, así que es todo súper", indicó.
Los perros deben asistir con correa, collar o arnés, y en el caso de las razas potencialmente peligrosas, es obligatorio el uso de bozal. Por su parte, los gatos deben ser trasladados en jaulas de transporte, aunque también se permite el uso de correa y arnés.

Respecto a los próximos operativos, el municipio informó que este miércoles 14 de enero la Clínica Móvil atenderá en el Parque Ramón Rada para felinos, mientras que el 19 de enero se trasladará al Parque María Behety para la atención de caninos.

 
Calendario Clínica Móvil Municipal:

  • 12 de enero: Clínica Móvil Canina – Parque Ramón Rada (14:00 hrs)
  • 14 de enero: Clínica Móvil Felina – Parque Ramón Rada (14:00 hrs)
  • 19 de enero: Clínica Móvil Canina – Parque María Behety (14:00 hrs)
  • 21 de enero: Clínica Móvil Felina – Parque María Behety (14:00 hrs)
  • 26 de enero: Clínica Móvil Canina – Parque Manuel de Salas (14:00 hrs)
  • 28 de enero: Clínica Móvil Felina – Parque Manuel de Salas (14:00 hrs)
  • 2 de febrero: Clínica Móvil Canina – Villa Las Nieves (14:00 hrs)
  • 4 de febrero: Clínica Móvil Felina– Villa Las Nieves (14:00 hrs)
  • 16 de febrero: Clínica Móvil Canina – Cecosf Juan Damianovic (14:00 hrs)
  • 18 de febrero: Clínica Móvil Felina – Cecosf Juan Damianovic (14:00 hrs)
  • 23 de febrero: Clínica Móvil Canina – Plaza Saludable Loteo del Mar (14:00 hrs)
  • 25 de febrero: Clínica Móvil Felina – Plaza Saludable Loteo del Mar (14:00 hrs)


