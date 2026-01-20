Punta Arenas,
20 de enero de 2026

NAVARINO TRAIL REUNIÓ A CORREDORES EN PUERTO WILLIAMS PARA LA CARRERA MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

La competencia convocó a 96 corredores en el extremo sur del país, quienes enfrentaron un exigente recorrido de trail running por la Ruta Patrimonial Dientes de Navarino.

navarino trail

El pasado domingo 18 de enero se llevó a cabo la séptima edición de la carrera Navarino Trail. Previo a la carrera, los participantes fueron recibidos en Puerto Williams con una cena de bienvenida, además de la charla técnica y la entrega de los kits de competencia.

La largada se realizó al amanecer, alrededor de las 5:00 de la mañana, dando inicio a las distancias 25K y 50K, en una jornada que aprovechó las cerca de 16 horas de luz natural propias de la temporada. Los corredores atravesaron bosques nativos de lenga, acarreos, castoreras y múltiples lagunas. Durante el trayecto, contaron con tres puntos de abastecimiento y control, con personal que entregó agua caliente, fruta y frutos secos.

A lo largo del circuito, los participantes pudieron apreciar la imponente naturaleza de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos y, desde algunas cumbres y si el clima lo permitió, vislumbrar el Cabo de Hornos. 

Tras completar el exigente recorrido, los participantes fueron recibidos en la meta con la entrega de medallas conmemorativas para los finisher de ambas distancias, para luego dar paso a la ceremonia de cierre y premiación del evento.

