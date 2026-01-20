Punta Arenas,
20 de enero de 2026

MAGALLANES INAUGURA UNA FISCALÍA QUE DUPLICA SU CAPACIDAD Y REFUERZA LA PERSECUCIÓN PENAL EN EL EXTREMO SUR

​La nueva infraestructura duplica su superficie y busca responder a los desafíos de la criminalidad moderna en la zona austral.

fiscaliamagallanes

Con la presencia de autoridades nacionales y regionales, el Ministerio Público inauguró oficialmente la nueva Fiscalía Regional de Magallanes, ubicada en lo que fue la histórica Casa Fernández de Punta Arenas. La obra permitió ampliar la superficie construida de 470 a 932 metros cuadrados, incorporando mejores condiciones de atención, trabajo investigativo y accesibilidad universal.

El fiscal regional, Cristián Crisosto, destacó que el edificio representa un “refugio para la justicia y la libertad” en una zona marcada por el clima extremo y la distancia. En tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, subrayó el carácter estratégico de la infraestructura, señalando que la capacidad del Estado para aplicar la ley es una expresión concreta de soberanía, incluso con proyección hacia el territorio antártico.

La nueva sede contará con espacios diferenciados para atención ciudadana, áreas administrativas y unidades especializadas como Sacfi, enfocadas en el análisis criminal. La jornada finalizó con el descubrimiento de una placa conmemorativa y el anuncio de futuros proyectos del Ministerio Público en la región.



DIPUTADO CARLOS BIANCHI OFICIÓ A EDUCACIÓN POR RETRASO EN PAGO PREVISIONAL EN SLEP MAGALLANES Y CONFIRMÓ CONTACTO CON AUTORIDADES CENTRALES

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA PLAN INTEGRAL PARA RESGUARDAR HUMEDALES URBANOS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MAGALLANES INAUGURA UNA FISCALÍA QUE DUPLICA SU CAPACIDAD Y REFUERZA LA PERSECUCIÓN PENAL EN EL EXTREMO SUR

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO: EPAUSTRAL RESALTÓ ROL CLAVE EN CONGRESO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2026

ALZA HISTÓRICA DE LA ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CONFIRMA AVANCES EN LA REACTIVACIÓN EDUCATIVA

EL AMIGO DE LA FAMILIA