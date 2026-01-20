MAGALLANES INAUGURA UNA FISCALÍA QUE DUPLICA SU CAPACIDAD Y REFUERZA LA PERSECUCIÓN PENAL EN EL EXTREMO SUR

Con la presencia de autoridades nacionales y regionales, el Ministerio Público inauguró oficialmente la nueva Fiscalía Regional de Magallanes, ubicada en lo que fue la histórica Casa Fernández de Punta Arenas. La obra permitió ampliar la superficie construida de 470 a 932 metros cuadrados, incorporando mejores condiciones de atención, trabajo investigativo y accesibilidad universal.

El fiscal regional, Cristián Crisosto, destacó que el edificio representa un “refugio para la justicia y la libertad” en una zona marcada por el clima extremo y la distancia. En tanto, el fiscal nacional, Ángel Valencia, subrayó el carácter estratégico de la infraestructura, señalando que la capacidad del Estado para aplicar la ley es una expresión concreta de soberanía, incluso con proyección hacia el territorio antártico.

La nueva sede contará con espacios diferenciados para atención ciudadana, áreas administrativas y unidades especializadas como Sacfi, enfocadas en el análisis criminal. La jornada finalizó con el descubrimiento de una placa conmemorativa y el anuncio de futuros proyectos del Ministerio Público en la región.





