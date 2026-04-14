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14 de abril de 2026

CCHC MAGALLANES Y DELEGADA PRESIDENCIAL ABORDAN DESAFÍOS CLAVE DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA REGIÓN

​En un primer encuentro protocolar, ambas partes analizaron el escenario actual del rubro, marcado por la baja presupuestaria, el alza de combustibles y la necesidad de impulsar el empleo, acordando avanzar en una mesa público-privada.

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La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes sostuvo una reunión con la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías, en un primer saludo protocolar que permitió abordar la realidad actual del sector en la región y los principales desafíos que enfrenta la industria.

Durante la cita se analizaron temas relevantes como la inversión pública, el escenario presupuestario para 2026 —que contempla una baja—, el impacto del alza de combustibles y la preocupación por el empleo.

"La reunión fue muy positiva, ya que permitió generar una mirada común sobre el rol que debe desempeñar el Estado en un territorio como Magallanes, donde su acción es clave para sostener el desarrollo económico. Actualmente, la región enfrenta un escenario complejo en materia de financiamiento público, lo que abre inquietudes respecto a la disponibilidad y asignación de recursos. En este contexto, abordamos la situación del PEDZE y la reducción presupuestaria en áreas estratégicas como Vivienda y el MOP. Asimismo, analizamos el impacto del alza de los combustibles, un factor que incide de manera transversal en la actividad productiva y, en consecuencia, en el empleo regional", indicó Cristóbal Bascuñán, presidente de la CChC Magallanes.

En tanto, la Delegada Presidencial destacó la importancia del rubro para el desarrollo local e indicó que desde el Ejecutivo buscarán mitigar los efectos de la contingencia en el sector: "Fue una reunión muy provechosa. La construcción es un motor clave para el desarrollo regional y como Gobierno nos llevamos tareas para facilitar obras que hoy están lentas. Sabemos que el presupuesto para el año 2026 del sector público vino con una baja, pero estamos buscando otras medidas para que la contingencia no sea tan fuerte para quienes están ligados al rubro".

Asimismo, destacó la relevancia del empleo asociado a la construcción y la necesidad de fortalecer la inversión pública. "El rubro de la construcción es uno de los grandes empleadores de nuestra región, también así las obras de inversión pública, y en eso quedamos en trabajar y establecer probablemente una mesa de trabajo público-privada", agregó Farías.
Otro de los puntos críticos abordados fue el alza de combustibles, factor que impacta directamente en los costos de transporte y, por ende, en el desarrollo de proyectos y obras.

"En el caso de la construcción, las primeras proyecciones advierten que un alza sostenida de los combustibles podría impactar obras de vivienda, infraestructura e insumos que son fabricados con un fuerte componente de petróleo. Por las condiciones extremas de nuestra región de Magallanes, creemos que se hace aún más necesario implementar medidas especiales por el fuerte impacto que significa esta alza en los combustibles en la zona austral", expuso Cristóbal Bascuñán, presidente CChC Magallanes.

Por su parte, la Delegada coincidió en que esta situación se acentúa en la región debido a sus características geográficas.
"Es algo que nosotros estamos súper conscientes como Gobierno, que en esta región el alza se siente con mayor fuerza que en otras, justamente por todos los fletes y la mercadería que recibimos, que llega por tierra, avión o barco. Estamos viendo cómo trabajar en conjunto para generar propuestas que a futuro se puedan concretar", explicó Farías.

Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron avanzar en la conformación de una mesa de trabajo público-privada, con el objetivo de dar seguimiento a estas problemáticas y promover medidas que impulsen el desarrollo sostenible del sector en Magallanes.
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