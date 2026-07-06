ZAMIR LEIVA REPASÓ SU TRAYECTORIA INTERNACIONAL Y PROYECTÓ NUEVOS DESAFÍOS PARA EL ESQUÍ EN MAGALLANES

La trayectoria internacional del esquiador magallánico Zamir Leiva y las actividades que desarrolla el Club Andino de Punta Arenas fueron abordadas en una nueva edición de Polar en el deporte, programa conducido por Eloy Lara Molina en Polar Comunicaciones. La conversación contó también con la participación de José Miguel Marín, vicepresidente de la institución.

Leiva recordó que comenzó a practicar esquí a los cuatro años en Punta Arenas y posteriormente integró los procesos formativos del Club Andino. Tras destacar en competencias nacionales, terminó su enseñanza media en Austria, país donde permaneció durante 26 años y profundizó su carrera deportiva en un entorno donde el esquí constituye una disciplina profesional y una actividad central para el turismo.

Durante su trayectoria compitió en esquí cross y freeride en distintos escenarios europeos, participando en circuitos realizados en países como Austria, Suiza, Francia, Italia y Noruega. Además, desarrolló trabajos publicitarios especializados para financiar parte de su carrera y actualmente se mantiene vinculado al deporte mediante el desarrollo y supervisión técnica de botas de esquí utilizadas por deportistas de alto rendimiento.

El esquiador sostuvo que Chile necesita fortalecer sus políticas deportivas para acompañar a los talentos desde temprana edad, evitando que las familias deban asumir por sí solas los costos de entrenamiento, viajes y participación internacional. También destacó la importancia de compatibilizar la formación académica con el deporte competitivo.

José Miguel Marín informó que el Club Andino mantiene cerca de 22 niños y niñas en entrenamiento, aun cuando la falta de nieve ha obligado a desarrollar actividades de preparación física, patinaje y esquí de fondo en sectores altos. La institución cuenta actualmente con cuatro entrenadores y proyecta participar en campeonatos nacionales y patagónicos durante la temporada.

El Club Andino también trabaja junto a Zamir Leiva en la organización de una actividad de freeride, orientada a introducir esta modalidad entre los deportistas más jóvenes y recordar al esquiador Andy Bayer. Paralelamente, el centro permanece abierto durante todo el año con servicios de telesilla, senderos, trekking, caminatas con raquetas, cafetería y actividades turísticas en el Cerro Mirador.









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