DEL 9 AL 12 DE JULIO: FERIA MEDIEVAL REGRESA CON ENTRADA LIBERADA Y UNA RENOVADA PROPUESTA CULTURAL EN LA ESCUELA CROACIA

El presidente de la Sociedad Tolkien Magallanes, Otto Gesell, junto al integrante de la organización Héctor Altamirano, participaron este lunes en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde entregaron detalles de la decimotercera versión de la Feria Medieval de Magallanes, que se desarrollará entre el 9 y el 12 de julio en la Escuela República de Croacia, marcando el retorno de uno de los eventos culturales más esperados de la región.

Tras un año sin realizarse debido a dificultades relacionadas con espacios, convenios y aspectos administrativos, la organización decidió retomar la iniciativa con una edición invernal y completamente autogestionada.







"Volvemos recargados porque el año pasado no tuvimos edición de feria medieval por diversos motivos externos a nosotros: arriendos, convenios, sostenedores de espacios. Sin embargo, ahora volvemos ya con una edición de invierno que tampoco es lo óptimo para nosotros, pero ya estábamos un poco aburridos de esperar tanta burocracia y decidimos retomar ahora en esta fecha, porque si no iban a pasar más de dos años", afirmó Otto Gesell.



El dirigente explicó que la Feria Medieval se ha consolidado como una actividad permanente dentro del calendario cultural de Punta Arenas, transformándose en un encuentro esperado tanto por el público como por los emprendedores que participan año a año.







"Es algo que se espera, que se da por hecho. De repente nos presiona un poco porque la Sociedad Tolkien no es solo la Feria Medieval, sin embargo esta es una de nuestras iniciativas culturales permanentes y la que tiene mayor alcance y mayor convocatoria", señaló.





Una experiencia inmersiva



Gesell destacó que la organización trabaja cada detalle para ofrecer una experiencia que transporte a los asistentes a la época medieval, cuidando tanto la ambientación como la programación para públicos de todas las edades.







"Esta es una experiencia inmersiva y tenemos que ambientar, decorar y generar un espacio que también sirva para las diferentes instancias que requieren de esta feria. Nada de esto es al azar. Tratamos de dejar la menor cantidad de situaciones al azar."



El presidente de la organización explicó que, aunque la Sociedad Tolkien mantiene su inspiración en la obra del escritor británico, la Feria Medieval posee una identidad propia enfocada en la recreación histórica.







"La feria medieval, desde nuestra parte como organización, es enfocada en estos diez siglos que conforman la época medieval, de la cual como cultura occidental somos herederos."





Una comunidad que sigue creciendo



Por su parte, Héctor Altamirano destacó el crecimiento sostenido que ha experimentado la comunidad en torno a la Sociedad Tolkien desde su incorporación en 2019, incluso después del impacto de la pandemia.







"Es increíble ver que incluso con esas adversidades de por medio, el apoyo, la renovación y el crecimiento de esta comunidad es para admirar."



Asimismo, valoró que el evento haya logrado reunir a distintas generaciones en torno a la literatura, la fantasía y la recreación histórica.







"Han sido niños, adolescentes, jóvenes, adultos que han crecido con esta feria."



Altamirano también compartió cómo la obra de J.R.R. Tolkien ha influido en su vida.







"Me encanta el componente humano, el componente de cómo, a pesar de ciertas fallas que tienen los personajes, logran sobreponerse a eso y ser una mejor versión de ellos mismos."





Más de 58 expositores y nuevas actividades



La edición 2026 contará con 58 puestos entre artesanos, gastronomía y emprendimientos temáticos, además de cerca de una veintena de nuevos expositores que se incorporan este año.

Entre las novedades destacan un ropero del reino, donde los asistentes podrán fotografiarse con vestimentas medievales; una arena de combate abierta durante las cuatro jornadas, taberna, rincón infantil, tiro con arco, juegos de mesa de fantasía medieval y múltiples espacios de interacción para toda la familia.

Gesell explicó que el objetivo es que el público no solo observe, sino que participe activamente.







"La feria busca la interacción, por lo tanto uno puede ser mero espectador, sí, pero también hay un componente de interactuar con otras personas y de aprender."





Entrada liberada y aporte voluntario



La Feria Medieval abrirá sus puertas el miércoles 9 de julio a las 15:00 horas y funcionará hasta el sábado 12 de julio a las 21:00 horas en la Escuela República de Croacia, ubicada en el Barrio Croata de Punta Arenas.

La entrada será gratuita, aunque la organización solicitará un aporte voluntario para apoyar la realización del evento.







"Es entrada liberada, pero solicitamos un aporte voluntario, que es como la retribución que le pedimos a las personas para valorar esta actividad, porque todo esto genera un costo y este año es autogestionado nuevamente."



Finalmente, Gesell recordó que la Sociedad Tolkien Magallanes mantiene actividades culturales durante todo el año y que la Feria Medieval representa una puerta de entrada para quienes deseen acercarse tanto al mundo medieval como al legado literario de Tolkien.







"Siempre nuestras actividades queremos que la gente piense que está dentro de un libro o que volvió a otra época, y la feria medieval es una forma de acercar a las personas al mundo de Tolkien y luego que se acerquen a nuestra organización para participar en las actividades que hacemos durante todo el año."





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