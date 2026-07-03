SEREMI DE SALUD REFUERZA LLAMADO A VACUNARSE ANTE ALTA CIRCULACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS EN MAGALLANES

​Con el inicio del invierno y ante el escenario de una alta circulación de virus respiratorios en Magallanes, la Secretaría Regional Ministerial de Salud reiteró el llamado a la comunidad a vacunarse y adoptar las medidas de prevención recomendadas para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias y sus complicaciones.



De acuerdo con el último informe de vigilancia de circulación viral, correspondiente a la semana epidemiológica N°25, comprendida entre el 21 y el 27 de junio, la positividad de las muestras analizadas alcanzó un 41,5%, manteniéndose la circulación elevada de distintos virus respiratorios en la región. El Virus Respiratorio Sincicial (VRS) registra un 33,3% y la Influenza B un 22,2% de circulación, seguidos por el Metaneumovirus con un 16,7% y Rinovirus e influenza A, con un 11,1% cada uno.



La Autoridad Sanitaria destacó que estas cifras reflejan un escenario propio de la temporada invernal y refuerzan la importancia de la vacunación como una de las herramientas más efectivas para prevenir cuadros graves, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a la influenza.



El Seremi de Salud, Fabián Barrientos, señaló: “Queremos hacer un llamado a la vacunación. Nosotros como Secretaría Regional Ministerial de Salud estamos preocupados por el aumento de consultas respiratorias. Tenemos una circulación viral de un 41,5% para diferentes tipos de virus respiratorios, por lo tanto, necesitamos que la comunidad se pueda vacunar, especialmente aquellos grupos de riesgo que tienen baja cobertura, como los adultos mayores de 60 años, los niños y niñas entre 6 meses hasta 5 años y aquellas personas que son crónicos”.



Agregó que, en el marco de la Campaña de Invierno, también se encuentran disponibles otras vacunas dirigidas a los distintos grupos de riesgo, entre ellas las que protegen contra el COVID-19, el neumococo para personas de 65 años y el coqueluche para embarazadas, además de la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) para lactantes. Asimismo, destacó que la comunidad cuenta con diversas alternativas para acceder a estas vacunas, ya sea en hospitales y CESFAM, en puntos de vacunación extramurales o a través de la estrategia de vacunación a domicilio que impulsa Cormupa. Finalmente, reiteró que la vacunación continúa siendo la principal herramienta para proteger la salud, prevenir complicaciones graves y resguardar a las personas con mayor riesgo de enfermar.



Respecto de las consultas respiratorias en los servicios de urgencia de la región, durante la última semana epidemiológica se registraron 1.394, representando el 33,7% del total de atenciones de urgencia. El grupo entre 0 y 4 años concentró el mayor número de consultas, seguido por niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 14 años, y adultos mayores de 65 años y más.

Junto con la vacunación, la Autoridad Sanitaria recomendó mantener las medidas preventivas que ya conocemos, somo son el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, cubrir nariz y boca al toser o estornudar, utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios y evitar el contacto con personas de mayor riesgo cuando se está enfermo.



La cobertura que la campaña de vacunación contra la influenza en Magallanes al 2 de julio de 2026 es de un 72,15% lo que representa 70.794 personas. En materia de inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), la región registra una cobertura en lactantes de 92,84%.



Como parte del refuerzo de la Campaña de Vacunación, este sábado 4 de julio un equipo de Atención Primaria de Salud (APS) de Punta Arenas realizará un operativo extramural en Zonaustral. La comunidad podrá acceder a la vacunación entre las 15:00 y las 19:00 horas, entregando una opción más para realizar este proceso.



Finalmente, la Autoridad Sanitaria reiteró el llamado a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales del sector salud, donde se difunden recomendaciones preventivas y los puntos de vacunación disponibles. Asimismo, recordó que la prevención y la vacunación continúan siendo las principales herramientas para enfrentar de mejor manera la temporada invernal y proteger la salud de toda la comunidad.

