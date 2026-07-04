CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL E INDAP FINANCIA 37 PROYECTOS PARA FORTALECER LA AGRICULTURA FAMILIAR EN MAGALLANES

El convenio de inversión entre el Gobierno Regional de Magallanes e INDAP comenzó su ejecución con una inversión superior a los $212 millones, destinada a fortalecer la infraestructura y el equipamiento de la Agricultura Familiar Campesina. En su primer llamado, el programa aprobó 37 proyectos distribuidos en las agencias de área de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, con el objetivo de mejorar la capacidad productiva y ampliar la superficie de cultivo protegido en la región.

En Punta Arenas fueron financiados 18 proyectos, que consideran la construcción de 16 invernaderos de estructura metálica y policarbonato, además de dos módulos Zincabox para salas de proceso. Estas iniciativas incorporan un total de 2.992 metros cuadrados de cultivo bajo plástico, de los cuales tres proyectos ya fueron finalizados. En la provincia de Última Esperanza se aprobaron 12 iniciativas, entre ellas la adquisición de motocultivadores, una sala de procesos y siete invernaderos de distintas características, sumando 1.098 metros cuadrados de superficie protegida.

En Tierra del Fuego, el programa contempla siete proyectos para la construcción de invernaderos con estructura metálica y cubierta de policarbonato, dos de los cuales ya fueron ejecutados. Las iniciativas buscan mejorar las condiciones de producción, incorporar tecnología y facilitar el desarrollo de emprendimientos agrícolas en distintos puntos de la región.

El director regional (s) de INDAP Magallanes, Petar Bradasic, señaló que el convenio busca fortalecer la pequeña agricultura mediante infraestructura moderna y equipamiento que permita aumentar la producción local de alimentos, optimizar el uso de los recursos y enfrentar de mejor manera las condiciones climáticas del territorio. Asimismo, valoró el respaldo de los consejeros regionales en la aprobación de los recursos destinados a este programa.





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