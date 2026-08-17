TABSA LLAMA A PLANIFICAR VIAJES ANTE PRONÓSTICO DE FUERTES VIENTOS EN MAGALLANES

Un llamado a planificar los viajes que requieran conectividad marítima realizó la empresa TABSA luego que se diera a conocer que entre el martes y miércoles de esta semana la región se verá afectada por fuertes vientos.

Desde la naviera se indicó que la conectividad Punta Arenas – Porvenir, como la que se realiza en Primera Angostura, pueden sufrir retrasos o, incluso, suspenderse por condiciones climáticas.

Para más información, desde la empresa llamaron a mantenerse informados, mediante la web y aplicación TABSA, sobre el estado de los servicios.