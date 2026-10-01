DIPUTADA MORALES ALERTA POR CIFRAS DE CÁNCER DE MAMA EN MAGALLANES Y PIDE REFORZAR PREVENCIÓN Y ACCESO A TRATAMIENTOS

​Una preocupación especial por las cifras que registra Magallanes en materia de cáncer de mama manifestó la diputada Javiera Morales, quien, en el marco del Mes de Sensibilización sobre esta enfermedad, llamó a las mujeres de la región a no postergar sus controles preventivos y puso el foco en los desafíos que enfrenta la red asistencial para garantizar un diagnóstico y tratamiento oportunos.



De acuerdo con los antecedentes del Atlas del Cáncer en Chile del Observatorio del Cáncer, Magallanes presenta la tasa más alta de cáncer de mama del país y también encabeza las cifras de mortalidad por esta enfermedad. “Magallanes tiene una realidad que nos tiene que preocupar. Somos la región que presenta la tasa más alta de cáncer de mama del país y también estamos encabezando las cifras de mortalidad. Por eso, octubre no puede ser solamente un mes para hablar de prevención: también tiene que ser una oportunidad para mirar cómo estamos diagnosticando, tratando y acompañando a las mujeres de nuestra región”, señaló la diputada.



Además, hizo un llamado especialmente a no postergar los controles médicos, mamografías y otros exámenes preventivos indicados para cada mujer, además de mantener el autoexamen como una herramienta para conocer el propio cuerpo y detectar cambios que requieran atención médica.



El llamado tiene además un componente personal para la parlamentaria, quien este año ha enfrentado un tratamiento contra el cáncer de mama. “Yo misma viví la experiencia de tener un control anual que había salido normal y, posteriormente, detectar un cambio que me llevó a consultar. Por eso quiero decirles a las mujeres de Magallanes que no posterguen sus controles, que se hagan sus exámenes y que consulten ante cualquier cambio. Conocer nuestro cuerpo también es una forma de cuidarnos”, afirmó.



Junto con la prevención y el diagnóstico temprano, la diputada planteó la necesidad de abordar las brechas que existen después de la cirugía, particularmente en materia de reconstrucción mamaria. Según antecedentes del Observatorio del Cáncer, en Chile se diagnostican alrededor de 15 mujeres diariamente con cáncer de mama, más de 5.500 casos al año, y en cerca de la mitad de ellos la mastectomía es la única alternativa terapéutica.



La reconstrucción mamaria inmediata o diferida forma parte del GES desde 2010. Sin embargo, la garantía de oportunidad establece un plazo de 30 días desde la etapificación para iniciar el tratamiento, sin fijar un plazo máximo para completar la reconstrucción diferida. Ese tiempo debe tener definición de tiempo, por lo que la parlamentaria sostiene que “si la reconstrucción mamaria está incorporada al GES, necesitamos que exista también una garantía efectiva respecto de los tiempos. No puede haber mujeres esperando indefinidamente para completar un proceso que es parte de su recuperación”.

En ese sentido, la diputada planteó avanzar en un plazo máximo para la reconstrucción mamaria diferida y para el recambio de expansores, de manera que exista una obligación concreta respecto de la oportunidad de la prestación. También propuso fortalecer el mecanismo de derivación a un segundo prestador. Esto permitiría que, una vez vencido el plazo de atención, Fonasa pueda derivar a la paciente a otro establecimiento, público o privado, cuando el hospital de origen no tenga capacidad para resolver la prestación.



La parlamentaria también llamó a avanzar en un registro nacional de mujeres que se encuentran esperando una reconstrucción mamaria, con información desagregada por región y establecimiento, que permita conocer la magnitud real de la lista de espera y fiscalizar sus tiempos. “Necesitamos saber cuántas mujeres están esperando, cuánto tiempo llevan esperando y dónde están esas esperas. Y esto es particularmente importante para regiones como Magallanes, donde las distancias y la capacidad de nuestra red de salud pueden convertirse en una barrera adicional”, afirmó.



Finalmente, la diputada insistió en que la conversación sobre cáncer de mama debe mantenerse durante todo el año. “Como mujer que está pasando por este proceso, sé que un diagnóstico de cáncer cambia muchas cosas. Por eso mi llamado hoy es a prevenir, a consultar y a no dejar nuestros controles para después. Pero también tenemos que hacernos cargo como Estado de que, cuando una mujer recibe un diagnóstico, tenga acceso oportuno al tratamiento y pueda completar su recuperación sin quedar años esperando una prestación”, concluyó.



