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29 de septiembre de 2026

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS EXTIENDE PLAZO DE SUS CONCURSOS E INVITA A LA COMUNIDAD A LIMPIAR LAS PLAYAS

Hasta el 2 de octubre se podrán enviar trabajos a los concursos de pintura y fotografía que buscan fomentar el cuidado del borde costero y del medio ambiente acuático. Además, el miércoles 30 de septiembre se realizará una jornada abierta de limpieza de playas.

Jornada de limpieza de Playas 30 de septiembre

La Capitanía de Puerto de Punta Arenas extendió hasta el 2 de octubre el plazo para participar en sus concursos de pintura y fotografía. Ambas iniciativas buscan promover la limpieza de las playas y el cuidado del medio ambiente acuático, e invitan a vecinos de todas las edades a mirar el mar magallánico con otros ojos.

"Magallanes en Colores": pintura para niños y jóvenes

El concurso de pintura "Magallanes en Colores" está dirigido a niños y jóvenes de entre 8 y 18 años. Los participantes pueden presentar trabajos en técnica libre, ya sea con lápices, témperas, acuarelas o acrílicos.

Las obras se reciben en la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, ubicada en O'Higgins 01169, a un costado del hotel Dreams. El certamen cuenta con el auspicio de Zonaustral, Methanex, Espacio Urbano, Ultramar, Blumar, Cermaq, Atlantis, Magallanes Puerto Sostenible y la web Mirador Antártico.

"Mirada al mar: nuestras playas, nuestro mar": fotografía para toda la comunidad

El concurso fotográfico "Mirada al mar: nuestras playas, nuestro mar" también amplió la recepción de trabajos hasta el 2 de octubre. Está abierto a personas desde los 12 años, sin límite de edad, y las fotografías se envían al correo [email protected].

Los participantes pueden concursar en tres categorías. "Paisaje costero" destaca la belleza escénica y los atributos panorámicos de las playas magallánicas. "Vida y biodiversidad marino-costera" reúne imágenes de la flora, la fauna y las especies que habitan el borde costero. "Ser humano y el mar" retrata la pesca artesanal, la navegación, las comunidades costeras y otras actividades ligadas al mar.

Además, habrá tres distinciones especiales. El premio "Joven explorador" reconocerá a participantes de entre 12 y 17 años. La categoría "Fotografía con celular" está reservada para imágenes tomadas con teléfono móvil. Por último, el "Ganador del público" será elegido por votación popular en las redes sociales de la Fundación Pewmayen.

Jornada de limpieza de playas

La Capitanía de Puerto también invita a toda la comunidad a sumarse a la jornada de limpieza de playas en Punta Arenas. Se realizará el miércoles 30 de septiembre, entre las 10:30 y las 12:30 horas, con punto de encuentro en el monumento a la goleta Ancud.

Allí se entregará a los participantes equipo de protección personal y bolsas, y se les orientará sobre cómo realizar la actividad. La jornada busca crear conciencia sobre la importancia del borde costero y del medio ambiente acuático, un patrimonio que pertenece a todos los magallánicos.



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