27 de septiembre de 2026
SENADOR KUSANOVIC MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CAÍDA DE LA ECONOMÍA REGIONAL Y LLAMA A REFORZAR INVERSIÓN PÚBLICA
El parlamentario llamó al Gobierno a incorporar recursos para Magallanes en el próximo Presupuesto de la Nación y planteó la necesidad de avanzar en conectividad, infraestructura y seguridad.
El senador por Magallanes Alejandro Kusanovic manifestó su preocupación por las últimas cifras de actividad económica regional y llamó al Gobierno a incorporar recursos frescos para Magallanes en el próximo Presupuesto de la Nación.
Según los antecedentes publicados por la División de Estudios del Ministerio del Interior, sobre la base de información del Banco Central, el PIB regional de Magallanes disminuyó aproximadamente 2% respecto del segundo trimestre de 2025. A esto se suma una caída de 0,3% en el consumo de los hogares, mientras que las exportaciones regionales registraron un crecimiento de 6,3%.
Kusanovic sostuvo que este escenario requiere medidas de corto plazo para frenar el deterioro, reactivar la economía y generar condiciones para el empleo y el desarrollo de las industrias regionales. En ese sentido, planteó que la inversión pública debe tener un rol relevante en el próximo presupuesto.
El senador también vinculó la situación económica con la importancia estratégica del extremo austral y el Estrecho de Magallanes, señalando que los discursos sobre soberanía deben traducirse en inversión concreta para la región.
“Este es el momento de inyectar recursos frescos, acelerar las obras pendientes y construir la infraestructura que Magallanes necesita para volver a crecer. La soberanía no solamente se declara: se financia, se construye y se ejerce todos los días en el territorio”, concluyó Kusanovic.
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Un 52% considera que la incorporación de Chile a la iniciativa implica una subordinación a Estados Unidos, mientras el respaldo al Presidente promedia 35% durante el mes, cuatro puntos menos que en agosto.
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