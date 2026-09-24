¿CÓMO ASAR MALAYA CON FRÍO Y VIENTO? LAS CLAVES PARA QUE QUEDE DORADA Y JUGOSA

Asar al aire libre durante los meses de bajas temperaturas representa un verdadero desafío técnico para cualquier parrillero. El frío ambiental y las corrientes de viento alteran de forma directa el rendimiento de las brasas, dispersan el calor y prolongan considerablemente los tiempos de cocción, factores que pueden arruinar incluso el mejor de los cortes. En este escenario, la malaya, un corte delgado y de fibra particular, exige un manejo especialmente cuidadoso para lograr ese equilibrio ideal entre una superficie dorada y un interior jugoso.



Dominar la parrilla en condiciones adversas no depende de la suerte, sino de la técnica. Comprender cómo el clima afecta la transferencia de calor permite adoptar las medidas correctas para que este tradicional corte conserve toda su terneza y sabor, sin importar que el termómetro juegue en contra.



EL IMPACTO DEL FRÍO Y EL VIENTO SOBRE LAS BRASAS



El principal enemigo del parrillero en invierno es la pérdida acelerada de temperatura. Cuando corre viento, el flujo de aire aviva las brasas de manera irregular y disipa el calor hacia los costados, lo que genera zonas frías y puntos de sobrecalentamiento sobre la parrilla. Por esta razón, la carne tiende a cocinarse de forma dispareja si no se controla el entorno.



La solución más efectiva pasa por proteger la fuente de calor. Ubicar la parrilla en un sector resguardado del viento, o instalar una barrera cortaviento, ayuda a estabilizar la temperatura de las brasas. Asimismo, conviene utilizar una mayor cantidad de carbón o leña de la habitual, ya que el frío exige más combustible para mantener una intensidad de calor constante durante toda la preparación.



LA PREPARACIÓN PREVIA DE LA MALAYA



Un error frecuente en climas fríos es llevar la carne directamente desde el refrigerador a la parrilla. La malaya, al ser un corte delgado, sufre un choque térmico si ingresa demasiado helada, lo que provoca que se cocine de manera irregular y pierda jugosidad. Por ello, se recomienda retirarla del frío con anticipación y dejar que atempere antes de asarla.



El aliño también cumple un rol determinante en el resultado final. Salar la malaya con la debida antelación y, de ser posible, marinarla con hierbas y especias, favorece la formación de una costra dorada y potencia su sabor. De este modo, la carne llega a la parrilla en condiciones óptimas para resistir mejor las exigencias del frío.



LAS CLAVES DE UNA COCCIÓN DORADA Y JUGOSA



El manejo del fuego es el factor decisivo para este corte. Lo ideal es comenzar con un calor intenso que permita sellar rápidamente la superficie de la malaya, formando esa costra crocante que caracteriza a un buen asado. Una vez sellada, conviene trasladarla a una zona de calor más moderado para completar la cocción sin quemar el exterior.



La paciencia y la observación resultan esenciales en este proceso. Dado que el viento puede acelerar o retrasar la cocción, es preferible guiarse por el aspecto y el punto de la carne antes que por el reloj. Finalmente, dejar reposar la malaya unos minutos tras retirarla del fuego permite que los jugos se redistribuyan, garantizando un corte tierno y jugoso al momento de servir.



CYBER MONDAY 2026: LA OCASIÓN PARA EQUIPAR TU PARRILLA DE INVIERNO



Preparar un buen asado también implica contar con los insumos y accesorios adecuados, y los grandes eventos de descuento son una excelente oportunidad para conseguirlos. En este contexto, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), a través de su Comité de Comercio Electrónico, confirmó una nueva edición del Cybermonday 2026, jornada que se desarrollará desde las 00:00 horas del lunes 5 de octubre hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre de 2026.



Durante esos tres días, categorías como alimentos, carnes y artículos para el hogar suelen presentar rebajas atractivas, ideales para abastecerse de cara a la temporada de parrillas. Para comprar de forma segura, las autoridades recomiendan hacerlo únicamente a través del sitio oficial y los canales verificados del evento, resguardando así los derechos del consumidor. De esta manera, planificar las compras con anticipación permite equipar la parrilla y llenar la despensa a mejor precio.

