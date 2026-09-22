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22 de septiembre de 2026

BORIC REFUERZA QUE EL ESTRECHO DE MAGALLANES ES UN TEMA ESTADO Y "EN NUESTRA PATRIA NO HAY DOS OPINIONES"

A 183 años de este hito -señala Boric- pienso hoy en los valientes hombres y mujeres que emprendieron ese viaje incierto, a quienes todos los que hemos habitado el territorio magallánico tanto les debemos. Mis respetos a su memoria", recordó Gabriel Boric.

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"Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la toma de posesión por parte del Estado de Chile del Estrecho de Magallanes, el 21 de septiembre de 1843 durante el mandato del Presidente Manuel Bulnes, siguiendo la visión señera de O'Higgins expresada tanto en la Constitución de 1822 como en sus última palabras a la hora de su muerte en el exilio en 1842: 'Magallanes, Magallanes...'", posteó el ex presidente Gabriel Boric, que entiende -como magallánico- la importancia de geoestratégica del paso biocéanico y que es totalmente chileno.

"Desde entonces, con la gesta del capitán Juan Guillermos junto a la tripulación de la goleta Ancud, la bandera chilena ha flameado ininterrumpidamente orgullosa y altiva a lo largo de todo el Estrecho, y así seguirá siendo, respecto a lo cual en nuestra patria no hay dos opiniones", sentenció el ex mandatario.

A 183 años de este hito -señala Boric- pienso hoy en los valientes hombres y mujeres que emprendieron ese viaje incierto, a quienes todos los que hemos habitado el territorio magallánico tanto les debemos. Mis respetos a su memoria", recordó Gabriel Boric.

Recordemos que durante la su presidencia, fue él (Gabriel Boric) quien le hizo una potente parada de carros a la Argentina de Milei (junio 2024) que instaló unos paneles solares en territorio chileno, que si no se corregía, le permitía a Argentina proyectarse hacia el Estrecho.

Fuente: infogate.cl 


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PRESIDENTE KAST CUESTIONA A BORIC POR DECRETO ARGENTINO SOBRE MAGALLANES: “FUE PARA ALLÁ Y NO TENGO CLARIDAD DE QUE HAYAN MENCIONADO ESTE TEMA”

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