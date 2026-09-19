19 de septiembre de 2026
DEDECON DESTACA LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA PARA RESOLVER DIFERENCIAS TRIBUTARIAS CON EL SII
La Defensoría del Contribuyente explica que su servicio de mediación permite abrir un espacio de diálogo con el Servicio de Impuestos Internos para abordar diferencias tributarias y buscar soluciones dentro del marco legal.
Un contribuyente de Puente Alto acudió a la Defensoría del Contribuyente luego de que una diferencia detectada en su declaración de impuestos derivara en una liquidación cercana a los $30 millones. Con el paso del tiempo, y debido a reajustes, intereses y multas, el monto llegó a superar los $50 millones.
Tras revisar los antecedentes, profesionales de la DEDECON determinaron que parte de las observaciones realizadas por el SII eran correctas, pero detectaron una discrepancia en la forma en que se había determinado el impuesto. Ante esta situación, la Defensoría presentó al Servicio una propuesta de bases de acuerdo sustentada en los antecedentes y las normas aplicables.
El SII acogió íntegramente lo planteado por la DEDECON y corrigió la liquidación, reduciendo de manera significativa la diferencia de impuesto que debía pagar el contribuyente. Según explicó Ricardo Pizarro, Defensor Nacional del Contribuyente, la mediación permite revisar este tipo de controversias sin que necesariamente deban transformarse en un litigio.
Desde la Defensoría señalaron que este procedimiento es no adversarial, extrajudicial, gratuito e imparcial, y que puede utilizarse cuando existen discrepancias respecto de determinadas actuaciones del SII, siempre dentro de las materias contempladas por la ley. Las personas que consideren vulnerados sus derechos tributarios pueden solicitar orientación a través de DEDECON o en cualquier oficina de ChileAtiende.
La celebración realizada en la Iglesia Catedral de Punta Arenas tuvo como lema “Construir la Patria desde las orillas: una sociedad donde todos cuentan” y abordó desafíos sociales y territoriales de Magallanes.
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