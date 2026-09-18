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18 de septiembre de 2026

DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS FORMA A 30 FACILITADORES PARA FORTALECER LA CULTURA DEL CUIDADO EN MAGALLANES

​La capacitación se realizó en la Catedral de Punta Arenas y reunió a representantes de comunidades, congregaciones y localidades de la región para facilitar talleres de Integridad en el Servicio Eclesial.

DIOCESIS

Durante dos jornadas, la Catedral de Punta Arenas acogió un entrenamiento de facilitadores de talleres de Integridad en el Servicio Eclesial (ISE), instancia que reunió a 30 personas provenientes de distintas comunidades católicas, congregaciones y localidades de Magallanes, incluyendo Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales.

La formación estuvo a cargo de Pilar Ramírez, directora del Departamento de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de Chile, y María Cristina Benavente, integrante del Consejo Nacional de Prevención y coordinadora del Consejo Arquidiocesano de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas de la Arquidiócesis de Concepción. El obispo Óscar Blanco también participó durante el proceso.

El ISE es un documento de la Conferencia Episcopal de Chile que reúne 20 lineamientos para promover ambientes sanos, seguros y de buen trato en el servicio eclesial. Durante la capacitación se abordaron sus fundamentos y metodología, además de materias relacionadas con el buen trato, el cuidado personal, el servicio pastoral, la prevención de situaciones abusivas y la promoción de relaciones con límites saludables.

Los participantes también desarrollaron ejercicios prácticos en grupos, preparando y facilitando distintos encuentros formativos para luego recibir retroalimentación. La actividad concluyó con una eucaristía en la Parroquia Catedral y la entrega de credenciales a los nuevos facilitadores, quienes podrán llevar estos talleres a comunidades, parroquias, movimientos y otros espacios eclesiales de la región.


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DIÓCESIS DE PUNTA ARENAS FORMA A 30 FACILITADORES PARA FORTALECER LA CULTURA DEL CUIDADO EN MAGALLANES

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