TECNOLOGÍA, EDUCACIÓN Y EMPLEO: BLUMAR ABORDA SUS PRINCIPALES LÍNEAS DE TRABAJO EN MAGALLANES

Una revisión del desempeño de Blumar durante 2026, junto con sus iniciativas de vinculación con el medio, formación técnica, incorporación de nuevas tecnologías y desarrollo de proveedores regionales, realizó esta mañana el gerente regional de la compañía en Magallanes, Pablo Solís, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, Solís destacó que Magallanes posee una característica particular dentro de la operación de la empresa, al concentrar distintas etapas de su cadena de valor. “En Magallanes Blumar es la única región en la cual integramos la cadena de valor completa”, explicó, detallando que esto contempla centros de cultivo, plantas de proceso y el Mercado Blumar, generando, a su juicio, impactos productivos, económicos y sociales en el territorio.

El ejecutivo también se refirió al escenario actual de la industria salmonera y a la percepción ciudadana respecto del sector. En este contexto, señaló que los resultados del Barómetro de la Salmonicultura permiten observar un escenario favorable para la actividad, aunque planteó la necesidad de contar con mayores certezas para proyectar nuevas iniciativas.

“Hoy la industria logra sacar un poco la cabeza del agua, sentimos otro aire en el ambiente. El ambiente político, en la comunidad, respaldado por la encuesta (cadem), entonces eso a nosotros nos permite tener mayor confianza, pero lo que sí nos faltan son certezas para poder seguir avanzando y concretando hitos”, sostuvo.

Solís reconoció, además, que la actividad salmonera ha atravesado distintos cuestionamientos y procesos de aprendizaje. “La industria salmonera tiene una historia larga, hemos cometido muchos errores como industria en el pasado, pero hoy día hay una industria 2.0 que está trabajando en función del cuidado de las personas, la protección del medio ambiente en la producción, la creación de valor, la creación de empleo”, afirmó.



Tecnología y formación de estudiantes



Uno de los aspectos abordados durante la entrevista fue el trabajo que Blumar desarrolla con establecimientos educacionales de la región, particularmente con el Liceo María Behety, institución con la que mantiene un convenio desde 2018.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la formación en robótica submarina, mediante cursos que permiten a los estudiantes conocer el funcionamiento y operación de vehículos submarinos utilizados en actividades asociadas a los centros de cultivo.

“Un curso que los chicos hacen, un curso de robótica que es igual que los drones, pero un ROV submarino que navega y ellos lo controlan con un comando igual que un PlayStation”, explicó el gerente regional.

De acuerdo con Solís, estas herramientas tienen aplicaciones concretas en las operaciones acuícolas, ya que permiten revisar redes, sistemas de fondeo y condiciones de los fondos marinos, además de constituir una alternativa que puede disminuir la exposición de personas a determinadas labores de buceo.

La iniciativa también busca abrir oportunidades laborales para jóvenes que optan por la especialidad de acuicultura. En ese sentido, Solís destacó el caso de estudiantes que posteriormente han continuado su formación y se han incorporado a la empresa.

“La idea es potencial a los alumnos, orientarlos en su desarrollo, en la vocación que ellos tienen hoy día y que han elegido en la acuicultura y a concretando hitos que el día de mañana sean contratados por nosotros o por otra empresa, cualquier empresa de la región, y que puedan trabajar y desarrollarse en la región”, señaló.

Como ejemplo de esta trayectoria, mencionó a Javiera Raga, quien comenzó como estudiante del Liceo María Behety, posteriormente continuó estudios técnicos y actualmente cursa Ingeniería Industrial, desempeñándose además como administrativa en la oficina de Blumar.



Mercado Blumar como espacio de vinculación



Otro de los ejes de la conversación fue el funcionamiento del Mercado Blumar, iniciativa que durante agosto desarrolló actividades con motivo de su aniversario, incluyendo concursos, trivias y clases de cocina.

Para Solís, el recinto cumple una función que va más allá de la comercialización de productos, al constituirse en un punto de encuentro entre la compañía y la comunidad.

“El mercado tiene las puertas abiertas a todo el mundo. Podemos despejar dudas sobre la industria, tenemos una cantidad bastante amplia de productos, tenemos videos, hay clases, hay convenios con distintos sectores”, indicó.

El gerente regional agregó que el espacio también permite acercar el consumo de salmón a los habitantes de Magallanes y señaló que, según las cifras que maneja la compañía, cerca del 80% de la distribución de salmón en la región proviene desde este mercado hacia distintos puntos de venta y establecimientos gastronómicos.



Desarrollo de proveedores y encadenamiento regional



Durante el segundo tramo de la entrevista, Solís puso énfasis en el impacto que genera la actividad acuícola más allá de la producción propiamente tal, destacando la participación de empresas proveedoras, contratistas, servicios logísticos y otras actividades vinculadas al funcionamiento de la industria.

Según detalló, Blumar cuenta actualmente con cerca de 600 trabajadores contratados directamente y alrededor de 480 contratistas, mientras que la operación regional se relaciona con aproximadamente 400 proveedores, considerando los distintos ámbitos de funcionamiento de la compañía.

“Lo que nosotros queremos de verdad es potenciar el desarrollo regional”, enfatizó.

En esa línea, destacó casos de reconversión y emprendimiento asociados a las necesidades de la industria. Entre ellos mencionó a una familia pescadora cuya embarcación sufrió un siniestro y que posteriormente se incorporó al ámbito de la robótica submarina, desarrollando servicios que actualmente pueden ser utilizados por distintas empresas.

Para Solís, este tipo de experiencias demuestra que el encadenamiento productivo puede generar oportunidades para pequeñas y medianas empresas y favorecer la diversificación de servicios especializados en Magallanes.



Feria de Encuentro de Soluciones Acuícolas



Finalmente, el gerente regional de Blumar abordó la próxima Feria de Encuentro de Soluciones Acuícolas, actividad programada para el 20 de octubre en Enjoy Punta Arenas, que contempla la participación de empresas, proveedores y distintos actores relacionados con el sector.

Según explicó, se espera la participación de más de 40 expositores y una asistencia estimada de entre 700 y 1.000 personas. Blumar contará con un stand y participará también en los paneles de conversación.

“Es una feria que va a tener un impacto bastante grande y, sobre todo, que un poco el objetivo y los desafíos que tenemos como industria, que es mostrarnos, es darnos a conocer, educar, que la gente conozca lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, que conozcan nuestra operación, nuestros equipos, la alta tecnología”, sostuvo.

El encuentro buscará además visibilizar la diversidad de servicios que forman parte de la cadena acuícola, desde transporte y logística hasta embarcaciones, astilleros y otros servicios especializados.

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