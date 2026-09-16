CUECAS, RAMADAS Y TRADICIONES: INVESTIGADOR MARIO ISIDRO MORENO REPASA LA HISTORIA DE LAS CELEBRACIONES DIECIOCHERAS EN MAGALLANES

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias, el investigador de la historia de Magallanes, Mario Isidro Moreno, participó esta tarde en el programa Almorzando con Checho, conducido por José Aguilante Mansilla y emitido por Polar Comunicaciones, donde realizó un recorrido por antiguas tradiciones, espacios de celebración y expresiones musicales que marcaron la vida social de Punta Arenas. Durante la conversación, destacó la presencia histórica de las ramadas en sectores como Río Seco, Pampa Alegre, avenida Colón y avenida España, lugares donde antiguamente se reunían familias y comunidades para disfrutar de música, comidas, juegos populares y cuecas.

Moreno también se refirió a la tradición de la cueca en Magallanes y a la necesidad de diferenciarla de la tonada desde el punto de vista musical. En su relato recordó que las celebraciones de décadas pasadas estuvieron fuertemente vinculadas a la música interpretada por bandas de regimientos, que acompañaban las jornadas con cuecas instrumentales. Asimismo, evocó las antiguas ramadas al aire libre, la participación de jinetes provenientes de sectores rurales y actividades como carreras a la chilena, volantines y juegos populares, dando cuenta de una forma de celebración que se desarrollaba en espacios abiertos y que reunía a habitantes de distintos sectores de la ciudad.

El investigador también compartió antecedentes sobre los vínculos culturales que ha desarrollado con México, país al que viajará nuevamente junto a una delegación magallánica para participar en actividades culturales en localidades de Michoacán y Guanajuato. En la entrevista envió además un saludo al pueblo mexicano por sus Fiestas Patrias y destacó el intercambio cultural sostenido durante años, mientras en Magallanes continúan las celebraciones dieciocheras que mantienen vigentes distintas expresiones de la tradición chilena.





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