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16 de septiembre de 2026

CONDENAN A ARMADOR Y BUZO POR EXTRACCIÓN ILEGAL DE LUGA EN PUERTO NATALES

Durante una fiscalización realizada el 15 de octubre del 2025 por personal de Sernapesca a una embarcación que navegaba por el canal Kirke, se constató que la nave, que no se encontraba inscrita en el Registro Pesquero Artesanal, realizaba labores de extracción de luga y mantenía 140 sacos del alga a bordo.

luganatales
El Juzgado de Letras de Puerto Natales condenó a un armador y a un buzo al pago de una multa por realizar labores de extracción de luga sin estar inscritos en el Registro Pesquero Artesanal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de la región de Magallanes.

Durante una fiscalización realizada el 15 de octubre del 2025 por personal de Sernapesca a una embarcación que navegaba por el canal Kirke, se constató que la nave, que no se encontraba inscrita en el Registro Pesquero Artesanal, realizaba labores de extracción de luga y mantenía 140 sacos del alga a bordo.

Durante el control, el patrón de la nave reconoció que se encontraban realizando labores extractivas. El buzo, que además no contaba con autorización para operar en la región debido a que está inscrito en la región de Los Ríos, confirmó lo informado por el patrón.

El tribunal condenó solidariamente a los acusados al pago de una multa de 149 UTM, es decir que el total de la deuda puede ser exigido a uno de ellos o a ambos. La sanción, además, se fijó considerando que ninguno registraba condenas previas, ya que ser reincidente es un factor que agrava este tipo de infracciones.

Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes comentó: "Esto es reflejo de las fiscalizaciones que realizamos en la región, donde hacemos un esfuerzo conjunto con la Autoridad Marítima para asegurar que la pesca artesanal se desarrolle de manera responsable, cuidando, de esta manera, nuestros recursos del mar y el trabajo de las y los pescadores artesanales que trabajan cumpliendo con las exigencias normativas. Agradecemos la decisión del tribunal, que respalda nuestra labor fiscalizadora".
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RECAMBIO LUMINARIAS: TOP DE PUNTA ARENAS DICTA VEREDICTO CONDENATORIO CONTRA EXALCALDE DE PUERTO NATALES

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