16 de septiembre de 2026
CONDENAN A ARMADOR Y BUZO POR EXTRACCIÓN ILEGAL DE LUGA EN PUERTO NATALES
Durante una fiscalización realizada el 15 de octubre del 2025 por personal de Sernapesca a una embarcación que navegaba por el canal Kirke, se constató que la nave, que no se encontraba inscrita en el Registro Pesquero Artesanal, realizaba labores de extracción de luga y mantenía 140 sacos del alga a bordo.
CONGRESO ENDURECE DEFENSA DE ESTRECHO DE MAGALLANES: CÁMARA ENVIARÁ NOTA DE “MOLESTIA” AL PARLAMENTO ARGENTINO
En un acuerdo unánime, que abarcó desde el PC hasta el Partido Libertario, las bancadas acordaron mandatar al presidente de la Cámara para que redacte “una nota dirigida al Congreso de la Nación Argentina, junto a la mesa del Senado”, expresando su rechazo a las declaraciones de parlamentarios trasandinos, en particular, de la senadora Patricia Bullrich.
En un acuerdo unánime, que abarcó desde el PC hasta el Partido Libertario, las bancadas acordaron mandatar al presidente de la Cámara para que redacte “una nota dirigida al Congreso de la Nación Argentina, junto a la mesa del Senado”, expresando su rechazo a las declaraciones de parlamentarios trasandinos, en particular, de la senadora Patricia Bullrich.