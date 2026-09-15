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15 de septiembre de 2026

PARLAMENTARIOS Y EXPERTOS ABOGAN POR UNA REGULACIÓN ESTRATÉGICA DE LA IA ANTE DEBATE INTERNACIONAL

Legisladores de diversas comisiones y especialistas en capital humano rechazan la postura de desregulación total y proponen un marco normativo equilibrado que proteja el empleo y a las personas, sin frenar la inversión ni la innovación tecnológica.

Diputados Alejandro Riquelme, Patricio Briones y Stephan Schubert

​El debate global sobre el ritmo y la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA) ha sumado nuevas posturas desde los ámbitos legislativo y técnico en Chile. Luego de las declaraciones que rechazan frenar el avance de esta tecnología para priorizar la competencia geopolítica, diputados de las comisiones de Tecnología, Economía y Trabajo, junto a especialistas en capital humano, plantearon la necesidad de construir marcos regulatorios equilibrados, coincidiendo en que la normativa no debe sofocar la inversión ni el progreso técnico, pero sí mitigar riesgos y resguardar de manera prioritaria el desarrollo de las personas.

 
El parlamentario del Partido de la Gente (PDG) e integrante de la Comisión de Futuro, Ciencias y Tecnología, Patricio Briones, manifestó que no comparte “del todo la postura de no regular en absoluto la IA. Si bien coincidimos en que no se debe ralentizar el progreso tecnológico ya que la innovación es clave para el desarrollo, sostenemos que omitir los marcos normativos es un error. La clave no es detener el avance, sino regularlo de manera inteligente. Debemos ser cautelosos para construir directrices claras que fomenten la innovación, pero que al mismo tiempo prevengan y mitiguen los potenciales riesgos que estas tecnologías de rápida evolución podrían representar para la humanidad en un futuro cercano".

 
Por su parte, el legislador republicano de la Comisión de Economía, Alejandro Riquelme, enfatizó que “no podemos frenar el desarrollo de la inteligencia artificial ni ponerle trabas innecesarias a la innovación. Pretender detener este avance sería como obligar a las personas a seguir usando carretas cuando ya existen los automóviles. La regulación debe concentrarse exclusivamente en sus aplicaciones militares y de seguridad, debido a los riesgos que pueden representar, tal como ocurrió con el desarrollo de la tecnología atómica. En los demás ámbitos, debemos permitir que la inteligencia artificial avance, atraiga inversiones, aumente la productividad y genere nuevas oportunidades para las personas".

 
Desde la Comisión de Trabajo, el diputado republicano Stephan Schubert sostuvo que “unos estiman que hay que regularla y otros dicen que está recién en formación, por lo tanto, una vez que ya esté consolidada, sabremos cómo es para regularla. Ya el Parlamento Europeo decidió regularla, y el chileno también. Hay un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara, que está hoy día en el Senado y que sigue sufriendo modificaciones, que hace que el proyecto tenga que irse actualizando. Si llegamos a aprobar esta norma, una vez que se ponga en ejecución habrá que estar actualizándola permanentemente, pero sí creemos que tiene que estar normado qué existe, quiénes lo pueden manejar, quiénes la controlan. Aún no sabemos a qué va a llegar, pero no por eso no le vamos a poner límites. Estamos haciendo un esfuerzo legislativo de ir a la par con las tecnologías y es esa la decisión que ha tomado nuestro país”.

 

Visión experta: Abogan por capacitar a los trabajadores en nuevas tecnologías

 
Isaías Sharon, Director de Relaciones Institucionales de European Accreditation of Soft Skills & Employability Competencies, advirtió que “se ha instalado un debate que parece tener solo dos bandos, quienes quieren frenar la inteligencia artificial y quienes quieren acelerarla para no perder una carrera geopolítica. Pero ese encuadre es peligroso porque deja fuera lo más importante. Cuando Darío Amodei, Sam Altman y Elon Musk, que compiten entre sí todos los días, coinciden públicamente en que hay riesgos serios, eso no es un gesto menor. Y cuando la respuesta geopolítica es que quien gane la IA gana todo, lo que se está diciendo en el fondo es que la prioridad no es la seguridad ni las personas, sino el dominio tecnológico, y eso debería preocuparnos a todos”.

 
En el mismo sentido, Sharon añadió que “también hay que ser honestos, una moratoria sin plan de desarrollo humano es simplemente una pausa vacía. De nada sirve frenar la IA si en ese tiempo no invertimos en preparar a las personas para el mundo laboral que ya cambió, y ahí es donde el debate está profundamente incompleto. Hoy sabemos con evidencia cuáles son las competencias que van a definir la empleabilidad en los próximos años, por eso, lo que necesitamos no es elegir entre regular o acelerar, sino que cualquier política sobre IA incluya una estrategia seria de desarrollo de competencias humanas, porque la verdadera vulnerabilidad no es que la IA avance rápido, es que las personas nos quedamos cada vez más atrás”.

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