SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS DESTACA NUEVA OFERTA ACADÉMICA Y VINCULACIÓN CON EL ENTORNO REGIONAL

La rectora de la sede Punta Arenas de Santo Tomás, Valeska Acevedo Gaete, abordó la actualidad de la educación superior técnico-profesional en Magallanes, destacando la oferta académica de la institución y el trabajo de vinculación con empresas y distintos sectores productivos de la región. La académica también se refirió a los desafíos que plantea la inteligencia artificial y los cambios en el mundo laboral.

Durante la entrevista en el programa La educación en Magallanes de Polar Comunicaciones, Acevedo explicó que Santo Tomás mantiene un trabajo permanente con empleadores y referentes de distintas áreas productivas, proceso que permite recoger información para actualizar sus mallas curriculares. En esa línea, señaló que las carreras incorporan certificaciones intermedias y que la institución avanza en el rediseño de sus programas con componentes de innovación y emprendimiento.

La rectora destacó además la incorporación este año de Técnico en Veterinaria, carrera que, según explicó, responde a una demanda regional y ya cuenta con un centro demostrativo en una estancia para desarrollar actividades prácticas vinculadas al sector ganadero. Para el próximo proceso de admisión, agregó, se sumará Ingeniería Industrial en jornada diurna, mientras se mantendrá la oferta existente de carreras en áreas como educación, deporte, turismo, administración, servicio social, salud y veterinaria.

Otro de los temas abordados en La educación en Magallanes fue el acompañamiento a estudiantes que ingresan a la educación superior con brechas en áreas como lenguaje y matemáticas. Acevedo señaló que Santo Tomás realiza diagnósticos iniciales y dispone de ayudantías, centro de aprendizaje y apoyo profesional para acompañar a los estudiantes durante su trayectoria. También planteó que el uso de inteligencia artificial debe estar acompañado de formación ética y de capacitación para los docentes.





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