SUIZA RESTITUYE A CHILE RESTOS DE ANCESTROS KAWÉSQAR: SERÁN ENTERRADOS EN MAGALLANES

​Una emotiva ceremonia se llevó a cabo este jueves en Basilea, Suiza. El Gobierno de Basilea-Ciudad, junto al Museo de Historia Natural, la Comisión de Museos y el Rectorado de la Universidad de Basilea, aprobaron la restitución de restos de ancestros Kawésqar a Chile.

Durante más de cien años, según informó el sitio web swissinfo.ch, las osamentas permanecieron en dependencias del museo local, hasta este 10 de septiembre, donde fueron devueltas a nuestro país, marcando el fin de un proyecto de cooperación internacional y comunitaria que significó una investigación profunda para dar con el origen de los restos.

Ahora, los restos emprenderán rumbo hacia Punta Arenas, Región de Magallanes, donde se espera que a su arribo, proyectado para octubre, sean recibidos en una ceremonia especial para ser enterrados.

Conradin Cramer, miembro del gobierno cantonal de Basilea, explicó que “forma parte de nuestra responsabilidad tratar los orígenes de nuestras colecciones museísticas. Y visto que hace 100 años o incluso más tiempo, se hacían cosas que hoy ya no podemos entender, que no consideramos éticas, también entonces asumimos consecuencias y restituimos”.

En tanto, Francisco González, presidente de la Fundación Pueblo Kawésqar , afirmó en la ceremonia que “les damos las gracias por confiar y permitir que los restos kawesqar vuelvan a casa”.

Los kawésqar cuentan con una historia de más de 6.000 años. Son un pueblo de nómadas del mar que habitó los canales y fiordos del Kawésqar Wæs, territorio conocido desde la colonización como la Patagonia occidental, en el actual Chile. La colonización provocó una drástica reducción de su población.

Fuente: cnnchile.com



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