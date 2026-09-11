Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

11 de septiembre de 2026

SUIZA RESTITUYE A CHILE RESTOS DE ANCESTROS KAWÉSQAR: SERÁN ENTERRADOS EN MAGALLANES

Los restos emprenderán rumbo hacia Punta Arenas, Región de Magallanes, donde se espera que a su arribo, proyectado para octubre, sean recibidos en una ceremonia especial para ser enterrados.

suizamagallaneskawesqar

Una emotiva ceremonia se llevó a cabo este jueves en Basilea, Suiza. El Gobierno de Basilea-Ciudad, junto al Museo de Historia Natural, la Comisión de Museos y el Rectorado de la Universidad de Basilea, aprobaron la restitución de restos de ancestros Kawésqar a Chile.

Durante más de cien años, según informó el sitio web swissinfo.ch, las osamentas permanecieron en dependencias del museo local, hasta este 10 de septiembre, donde fueron devueltas a nuestro país, marcando el fin de un proyecto de cooperación internacional y comunitaria que significó una investigación profunda para dar con el origen de los restos.

Ahora, los restos emprenderán rumbo hacia Punta Arenas, Región de Magallanes, donde se espera que a su arribo, proyectado para octubre, sean recibidos en una ceremonia especial para ser enterrados. 

Conradin Cramer, miembro del gobierno cantonal de Basilea, explicó que “forma parte de nuestra responsabilidad tratar los orígenes de nuestras colecciones museísticas. Y visto que hace 100 años o incluso más tiempo, se hacían cosas que hoy ya no podemos entender, que no consideramos éticas, también entonces asumimos consecuencias y restituimos”.

En tanto, Francisco González, presidente de la Fundación Pueblo Kawésqar , afirmó en la ceremonia que “les damos las gracias por confiar y permitir que los restos kawesqar vuelvan a casa”.

Los kawésqar cuentan con una historia de más de 6.000 años. Son un pueblo de nómadas del mar que habitó los canales y fiordos del Kawésqar Wæs, territorio conocido desde la colonización como la Patagonia occidental, en el actual Chile. La colonización provocó una drástica reducción de su población.

Fuente: cnnchile.com



Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINISTRO BARROS Y PATRULLAJE CONJUNTO DE CHILE Y ARGENTINA EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES: “VAMOS A ESTUDIAR EL TEMA ATENTAMENTE”

Leer Más

El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".

El ministro de Defensa argentino Carlos Presti señaló al medio de su país A24 que "hay patrullaje combinado entre la Armada argentina y la Armada de Chile. Hay ejercicios que realizamos también de manera combinada, se realizan en los dos".

ministrobarros
nuestrospodcast
suizamagallaneskawesqar

SUIZA RESTITUYE A CHILE RESTOS DE ANCESTROS KAWÉSQAR: SERÁN ENTERRADOS EN MAGALLANES

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
suizamagallaneskawesqar

SUIZA RESTITUYE A CHILE RESTOS DE ANCESTROS KAWÉSQAR: SERÁN ENTERRADOS EN MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
nevadawilliams

NEVADA DEJA 13 CENTÍMETROS DE ACUMULACIÓN EN PUERTO WILLIAMS Y ACTIVAN OPERATIVO PARA DESPEJAR CAMINOS EN ISLA NAVARINO

Periodista Cientifica María Pastora Sandoval y el Historiador Francisco Sánchez en el marco del OSC SCAR 2026

INVESTIGADORES ANTÁRTICOS CHILENOS LLEVARON SU TRABAJO A LA POST CONFERENCIA DE SCAR 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
Camara Chilena
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
jaimejelincic

JAIME JELINCIC PLANTEA QUE MAGALLANES DEBE POTENCIAR SU CONDICIÓN GEOPOLÍTICA PARA ATRAER INVERSIONES Y FORTALECER EL POBLAMIENTO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.