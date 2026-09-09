GOBIERNO ANUNCIA AUMENTO AUTOMÁTICO DE LA PGU A $250 MIL PARA MÁS DE 4 MIL ADULTOS MAYORES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​ En una significativa visita al domicilio de la señora Sonia Millapel —quien recibe la PGU desde el año pasado por haber integrado el primer grupo correspondiente a mayores de 80 años—, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, junto al Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, anunciaron una importante noticia para la zona: a contar de este mes de septiembre de 2026, el monto máximo de la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumenta a $250.275 para las personas de 75 años o más.



Este incremento alcanza en esta primera etapa regional a 4.236 personas de entre 75 y 81 años, desplegándose a lo largo de 9 comunas del territorio. El pago de este reajuste de $230 mil a $250 mil es 100% automático para los actuales beneficiarios de este tramo de edad, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este hito forma parte de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones, la cual contempla que en septiembre de 2027 el nuevo monto se extienda a todos los beneficiarios de 65 años o más.



La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto de esta medida en las familias magallánicas: "A partir del 1 de septiembre la PGU recibirá un incremento. Un beneficio que se extenderá a las cuatro provincias de la región de Magallanes y Antártica Chilena y favorecerá aproximadamente a 4.200 personas”



Por su parte, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, detalló los alcances técnicos y la gradualidad del proceso: "Este incremento a $250.275 demuestra cómo la Reforma de Pensiones sigue avanzando con hechos concretos. Hoy comenzamos con el grupo de 75 a 81 años, pero quienes cumplan 75 años entre octubre de este año y agosto de 2027 accederán al aumento automáticamente desde el mes de su cumpleaños. En Magallanes tenemos a más de 20 mil personas recibiendo PGU, y nuestro compromiso como Gobierno es seguir acompañándolos para que este derecho se ejerza con total fluidez."



"Además de explicar los detalles del reajuste, en la ocasión le informamos a la señora Sonia sobre la entrega de su aguinaldo de Fiestas Patrias y le compartimos recomendaciones prácticas para prevenir estafas, un riesgo recurrente en estas fechas donde se movilizan estos beneficios", agregó el Seremi.



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Al cierre de la actividad, la Delegada Ericka Farías remarcó la relevancia de este avance para la zona: "El sentido de fondo de esta reforma es inyectar recursos directo al bolsillo de las personas mayores, sin letra chica ni burocracia. Vivir en una región extrema exige un costo más alto, y estos $250 mil garantizados de forma automática buscan responder a esa realidad con certezas económicas concretas. No estamos entregando un bono esporádico, estamos fortaleciendo un derecho que reconoce el trabajo de toda una vida y que seguirá expandiéndose a más familias magallánicas."

