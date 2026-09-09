Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

9 de septiembre de 2026

GOBIERNO ANUNCIA AUMENTO AUTOMÁTICO DE LA PGU A $250 MIL PARA MÁS DE 4 MIL ADULTOS MAYORES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Autoridades regionales visitaron el hogar de una de las primeras beneficiarias de esta política para destacar el nuevo incremento fijado para septiembre de 2026, el cual beneficia a personas de entre 75 y 81 años como parte del avance gradual de la Reforma de Pensiones.

PGU 1

​ En una significativa visita al domicilio de la señora Sonia Millapel —quien recibe la PGU desde el año pasado por haber integrado el primer grupo correspondiente a mayores de 80 años—, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ericka Farías Guerra, junto al Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, anunciaron una importante noticia para la zona: a contar de este mes de septiembre de 2026, el monto máximo de la Pensión Garantizada Universal (PGU) aumenta a $250.275 para las personas de 75 años o más.

 
Este incremento alcanza en esta primera etapa regional a 4.236 personas de entre 75 y 81 años, desplegándose a lo largo de 9 comunas del territorio. El pago de este reajuste de $230 mil a $250 mil es 100% automático para los actuales beneficiarios de este tramo de edad, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Este hito forma parte de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones, la cual contempla que en septiembre de 2027 el nuevo monto se extienda a todos los beneficiarios de 65 años o más.

La Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, destacó el impacto de esta medida en las familias magallánicas: "A partir del 1 de septiembre la PGU recibirá un incremento. Un beneficio que se extenderá a las cuatro provincias de la región de Magallanes y Antártica Chilena y favorecerá aproximadamente a 4.200 personas”

Por su parte, el Seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, detalló los alcances técnicos y la gradualidad del proceso: "Este incremento a $250.275 demuestra cómo la Reforma de Pensiones sigue avanzando con hechos concretos. Hoy comenzamos con el grupo de 75 a 81 años, pero quienes cumplan 75 años entre octubre de este año y agosto de 2027 accederán al aumento automáticamente desde el mes de su cumpleaños. En Magallanes tenemos a más de 20 mil personas recibiendo PGU, y nuestro compromiso como Gobierno es seguir acompañándolos para que este derecho se ejerza con total fluidez."

"Además de explicar los detalles del reajuste, en la ocasión le informamos a la señora Sonia sobre la entrega de su aguinaldo de Fiestas Patrias y le compartimos recomendaciones prácticas para prevenir estafas, un riesgo recurrente en estas fechas donde se movilizan estos beneficios", agregó el Seremi.

​​
Al cierre de la actividad, la Delegada Ericka Farías remarcó la relevancia de este avance para la zona: "El sentido de fondo de esta reforma es inyectar recursos directo al bolsillo de las personas mayores, sin letra chica ni burocracia. Vivir en una región extrema exige un costo más alto, y estos $250 mil garantizados de forma automática buscan responder a esa realidad con certezas económicas concretas. No estamos entregando un bono esporádico, estamos fortaleciendo un derecho que reconoce el trabajo de toda una vida y que seguirá expandiéndose a más familias magallánicas."

ARTURO STORAKER

COLUMNA DE OPINIÓN | EL RELOJ DEMOGRÁFICO MÁS RÁPIDO DE CHILE: MAGALLANES Y LA CRISIS INVISIBLE DEL CUIDADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

O.S.7 DETIENE A HOMBRE DE 28 AÑOS Y DECOMISA MÁS DE 124 GRAMOS DE MARIHUANA Y 21 PLANTAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El operativo se desarrolló este lunes 7 de septiembre en un domicilio ubicado en pasaje Cabo Forward.

El operativo se desarrolló este lunes 7 de septiembre en un domicilio ubicado en pasaje Cabo Forward.

cannabis07092026
nuestrospodcast
Amplio despliegue de la Autoridad Marítima en área Rio San Juan1

AUTORIDAD MARÍTIMA DESPLIEGA OPERATIVO EN DESEMBOCADURA DE RÍO SAN JUAN

arcanovios gift
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
Camara Chilena
YOPPERN NUEVO 336x336
PGU 1

GOBIERNO ANUNCIA AUMENTO AUTOMÁTICO DE LA PGU A $250 MIL PARA MÁS DE 4 MIL ADULTOS MAYORES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
cannabis07092026

O.S.7 DETIENE A HOMBRE DE 28 AÑOS Y DECOMISA MÁS DE 124 GRAMOS DE MARIHUANA Y 21 PLANTAS EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
PAX
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
DSC_4719

LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO REALIZA SEXTA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE CUENTACUENTOS EN PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.