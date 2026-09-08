DIRECCIÓN DEL TRABAJO ANUNCIA FISCALIZACIONES POR FERIADOS IRRENUNCIABLES DE FIESTAS PATRIAS EN MAGALLANES

El director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia Sain, explicó las principales obligaciones que deberán cumplir los empleadores durante los feriados del 18 y 19 de septiembre, además de abordar las condiciones laborales en fondas, ramadas y otras actividades propias de estas celebraciones.

Una serie de fiscalizaciones realizará la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes durante las próximas Fiestas Patrias, con especial atención al cumplimiento de los feriados obligatorios e irrenunciables del 18 y 19 de septiembre para los trabajadores del comercio.

Así lo informó esta mañana el director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia Sain, durante una entrevista en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, donde detalló las principales disposiciones que deberán considerar empleadores y trabajadores durante estas fechas.

Gorziglia explicó que los días 18 y 19 de septiembre corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables para el sector comercio, aunque existen determinadas actividades exceptuadas por la naturaleza de sus funciones.

“El 18 y 19 de septiembre corresponden al tercer y cuarto feriado obligatorio, irrenunciable que tenemos al año. Por lo tanto, esta condición, si bien es cierto el feriado es general para todos, es obligatorio e irrenunciable para el sector comercio”, señaló.

Entre las actividades exceptuadas mencionó aquellas vinculadas a la recreación y el entretenimiento, como restaurantes, hoteles y cines, además de servicentros y farmacias que funcionen bajo los respectivos turnos establecidos por la autoridad sanitaria.

El período de descanso para los trabajadores del comercio se inicia a las 21:00 horas del 17 de septiembre y se extiende hasta las 06:00 horas del 19 de septiembre, según explicó el director regional, quien confirmó que la institución desplegará equipos para verificar el cumplimiento de la normativa.

Un aspecto que llamó especialmente la atención durante la entrevista fue la regla aplicable a los trabajadores de establecimientos exceptuados. Según explicó Gorziglia, quienes prestaron servicios durante los feriados de Fiestas Patrias del año anterior para el mismo empleador deben hacer efectivo su descanso este año, de acuerdo con la regla del descanso cada año y medio.

Comercios de barrio y minimarkets

El director regional también llamó a poner atención a la situación de los denominados comercios de barrio y minimarkets. Si bien los establecimientos atendidos exclusivamente por sus propios dueños pueden funcionar, la situación cambia cuando existe personal contratado.

“Los comercios que son atendidos por sus propios dueños y en esto obviamente cae la característica más fundamental, cierto que son estos negocios de barrio y minimarket”, explicó.

Sin embargo, advirtió que actualmente muchos de estos locales cuentan con una dotación de trabajadores, por lo que no necesariamente quedan comprendidos dentro de la excepción.

La autoridad laboral indicó que, si bien en Magallanes existe un buen nivel de cumplimiento, se han detectado anteriormente situaciones puntuales de incumplimiento, principalmente en carnicerías y algunos minimarkets.

En estos casos, las infracciones pueden significar la suspensión de las labores y multas que van desde 5 hasta 20 UTM por trabajador, dependiendo del tamaño de la empresa.

Obligaciones laborales en fondas y ramadas

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la situación de las personas contratadas para trabajar en fondas, ramadas y eventos especiales durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Gorziglia explicó que, aunque se trate de empleos temporales o contratos específicos para determinados eventos, los trabajadores mantienen derechos y los empleadores deben cumplir con las obligaciones laborales correspondientes.

Entre las materias que serán observadas durante las fiscalizaciones se encuentran las jornadas de trabajo, las condiciones ambientales, la disponibilidad de baños diferenciados para hombres y mujeres, elementos de protección personal y medidas de seguridad.

También se verificará que los extintores se encuentren vigentes, que existan salidas de emergencia y que los trabajadores reciban información respecto de sus funciones y de los eventuales riesgos asociados a las labores que desarrollan.

“Está asociado a la jornada de trabajo. Está asociado a las condiciones ambientales de trabajo, de disponer de baños para hombres y mujeres, de disponer de elementos de protección personal de los elementos, seguridad que están asociados a la misma instalación, como son extintores que estén vigentes, cierto, las salidas, las salidas de emergencia”, detalló.

Fiscalizaciones en distintas comunas

El despliegue de la Dirección del Trabajo no se concentrará exclusivamente en Punta Arenas. De acuerdo con lo señalado por el director regional, los equipos realizarán labores de fiscalización también en Puerto Natales y Porvenir.

La autoridad explicó que las inspecciones se efectuarán tanto a partir de denuncias como mediante una programación propia del servicio, considerando distintos factores para determinar los sectores y actividades que serán fiscalizados.

“Nosotros vamos a estar haciendo un procedimiento de fiscalización no solamente en Punta Arenas, en Porvenir, en Puerto Natales y a su vez tenemos los canales de denuncia que está dado en la página web"

Asimismo, recordó que los trabajadores y también cualquier persona que detecte una eventual situación irregular pueden efectuar una denuncia a través del teléfono 604 504 1000, canal que permite derivar los antecedentes a los inspectores que estarán de turno durante los días festivos.

“La primera y la que más nos importa a nosotros siempre es la denuncia. La denuncia que hacen los trabajadores o que hace un usuario externo, o que pasa por una calle y ve alguna actividad que no se ajusta a las obligaciones normativas”, sostuvo.

Énfasis en la formalización laboral

Durante la conversación también se abordó uno de los desafíos permanentes de la Dirección del Trabajo: la formalización del empleo.

Gorziglia recordó que el organismo tiene como función fiscalizar materias laborales, previsionales, de salud y seguridad en el trabajo, poniendo especial énfasis actualmente en que las relaciones laborales se encuentren debidamente formalizadas.

“La no formalización genera bastante perjuicio para el trabajador porque le resta de una manera muy agresiva su futuro respecto a su Seguridad Social”, afirmó.

El director regional explicó que la formalidad laboral comprende elementos como el contrato de trabajo, las liquidaciones de sueldo y el pago de las cotizaciones y seguros sociales.

A su juicio, la falta de formalización también puede dificultar que un trabajador pueda ejercer sus derechos frente a situaciones como un despido o un accidente laboral.

Prevención y seguridad laboral

Finalmente, el director regional destacó que la labor de la Dirección del Trabajo no se limita a fiscalizar y sancionar, sino que también contempla acciones preventivas, capacitación y diálogo social con trabajadores y empleadores.

En ese contexto, mencionó el trabajo desarrollado en materias como la Ley Karin, el Decreto Supremo 44, la gestión de seguridad y salud en el trabajo y la salud mental laboral.

“Nos visualizan por lo general como un ente fiscalizador sancionador y la verdad que también tenemos otras líneas de trabajo, digamos otros productos que entregar. Que es el diálogo social”, explicó.

El funcionario agregó que recientemente se realizó un seminario sobre enfermedades profesionales asociadas a la salud mental, actividad que reunió a cerca de un centenar de participantes y que contó con la participación de representantes del sector de la construcción y un relator internacional.

De esta manera, la Dirección del Trabajo prepara su despliegue para las celebraciones de Fiestas Patrias, con fiscalizaciones programadas y atención de denuncias en las distintas comunas de la región, buscando garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante los feriados irrenunciables.





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