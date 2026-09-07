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7 de septiembre de 2026

CCHC MAGALLANES ENTREGÓ SALA CONSTRUYO MI FUTURO AL LICEO INDUSTRIAL BICENTENARIO ARMANDO QUEZADA ACHARÁN

El establecimiento de Punta Arenas fue uno de los 20 liceos del país seleccionados entre 96 postulantes a nivel nacional en el marco de los 75 años del gremio.

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Con el objetivo de fortalecer y modernizar la formación técnico-profesional vinculada al sector de la construcción, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) inauguró la Sala "Construyo Mi Futuro" en el Liceo Industrial Bicentenario Armando Quezada Acharán,
el que contempla la entrega de equipamiento tecnológico de primer nivel, y que beneficiará a más de cien estudiantes. 

La iniciativa, impulsada por la CChC en el marco de sus 75 años, permitió equipar el establecimiento con 20 equipos computacionales, un plotter técnico, una impresora multifuncional, una pizarra interactiva y un proyector HD, además de capacitación para el
docente a cargo del espacio. 

El presidente del gremio, Raimundo Rencoret, afirmó que "nuestra actividad cada día se ha ido tecnologizando más. Necesitamos más especialistas y efectivamente estas herramientas posibilitan que los estudiantes puedan tener acceso a estos equipos de punta,
y así también asegurar que, el día en que ellos salgan al mundo laboral, cuenten con las capacitaciones que les permitan desarrollar estas actividades". 

En la misma línea, el presidente de la CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñan, aseguró que "Un desafío que tiene nuestra industria es incentivar y motivar a que jóvenes se vean en la construcción. Un lugar donde puedan ser personas plenas, donde puedan desarrollarse
desde el punto de vista del trabajo y que finalmente les genere bienestar en sus vidas. Por eso impulsamos espacios como esta sala tecnológica, que acerca a los estudiantes de educación técnico profesional a las herramientas, conocimientos y desafíos que hoy
demanda nuestro sector". 

 

La inauguración de la Sala Construyo Mi Futuro en el Liceo Industrial Bicentenario Armando Quezada contó con la participación del seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado; el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas; Hina Caravantes,
Jefa de la División de Infraestructura y Transporte, en representación del Gobierno Regional de Magallanes; y Javier Labrín, jefe de la Unidad Regional de SUBDERE. La actividad también reunió a estudiantes y docentes del establecimiento, además de consejeros,
socios y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción Magallanes.  

La iniciativa Salas Construyo Mi Futuro busca habilitar espacios de aprendizaje modernos, orientados a la tecnología, la innovación y la vinculación con empresas del rubro. En el caso de esta institución, sus especialidades se centran, además, en electricidad,
instalaciones sanitarias y fabricaciones metálicas. 

En detalle, la propuesta que postularon al concurso, "Aula Tecnológica de Innovación y Modelamiento de la Construcción", integrará cuatro especialidades mediante trabajo colaborativo y metodología BIM. 

El director del liceo, Jorge Paredes, destacó que esta es una oportunidad para ayudar a los alumnos, ya que "somos educación técnica, por lo tanto, tenemos que responder a toda esta actualización constante de lo que es la tecnología a nivel laboral y a nivel
general. Entonces, la Cámara, a través de estos proyectos, lo que hace es apoyarnos con respecto a poder estar actualizando a nuestros alumnos". 

Juliana Mercado, una de las estudiantes beneficiadas con el nuevo equipamiento, concluyó que esto "nos sirve para abrir nuestras mentes y para lo que va a ser nuestro mundo laboral el día de mañana. Nos sirve a todos, no sólo nosotros como estudiantes, sino
también para los docentes. A ellos les sirve para prepararse y también para prepararnos a nosotros a nivel de ingeniería". 

El proceso de postulación convocó a 96 liceos de todo Chile, cuyos evaluadores estaban integrados por representantes de universidades, institutos profesionales, del ministerio de Educación, seremis, municipalidades, fundaciones y empresas. De esta forma, el
Liceo Industrial Bicentenario Armando Quezada Acharán es parte de los 20 establecimientos seleccionados a nivel nacional. 
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