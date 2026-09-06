ECONOMÍAS CREATIVAS BUSCAN FORTALECER EL TRABAJO DE ILUSTRADORES, DISEÑADORES Y ARTISTAS EN MAGALLANES

La Asociación de Red de Economías Creativas Culturales de Magallanes reúne a 15 socios vinculados a disciplinas como la arquitectura, artesanía, pintura, ilustración, diseño gráfico, muralismo, guion y animación. En conversación con Ojo con la Cultura de Polar Comunicaciones, Alejandro Parada y Marcos Fuentes abordaron el trabajo que están desarrollando para articular a creadores y gestores culturales de la región.

Durante Ojo con la Cultura, los invitados destacaron que la iniciativa busca generar espacios de colaboración, difusión y formación para quienes desarrollan actividades relacionadas con las industrias creativas. Entre las acciones mencionadas se encuentra la habilitación de un punto de lectura en Casa Murada, en Punta Arenas, con libros vinculados a la narrativa gráfica y las artes visuales, además de talleres y actividades orientadas especialmente a niños y jóvenes.

Los representantes también relevaron la importancia de fortalecer la identidad territorial a través del arte y la narrativa gráfica. En ese sentido, plantearon la posibilidad de generar vínculos con escritores, instituciones y otros actores regionales para desarrollar proyectos que incorporen elementos de la historia, la ciencia, la tecnología y la cultura de Magallanes, utilizando la ilustración y el cómic como herramientas de difusión.

En Ojo con la Cultura también se repasó parte de la historia regional de las historietas y el cómic, mencionando referentes como Chumanguito y el trabajo de Juan Carlos Muñoz Alegría. Alejandro Parada señaló además que existe una amplia comunidad de creadores vinculados a la ilustración y el diseño, mientras que Marcos Fuentes destacó la necesidad de seguir generando espacios donde puedan encontrarse artistas, gestores y emprendedores de la economía creativa.

Entre las próximas iniciativas mencionadas durante la entrevista se encuentra una exposición relacionada con temáticas antárticas, además de la preparación de un encuentro de industrias creativas hacia fines de año en la Zona Franca. Para los integrantes de la asociación, el desafío es continuar articulando al sector y avanzar hacia una mayor presencia de las economías creativas dentro de las políticas y estrategias de desarrollo de la región de Magallanes.





​







​



​

