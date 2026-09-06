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6 de septiembre de 2026

SENADOR KUSANOVIC VALORA VISITA PRESIDENCIAL A MAGALLANES Y COMPROMISO CON RUTA VICUÑA–YENDEGAIA

​El parlamentario destacó la presencia del Presidente José Antonio Kast en la región y valoró sus declaraciones sobre la continuidad de la senda de penetración Vicuña–Yendegaia y la conectividad territorial.

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El senador Alejandro Kusanovic valoró la primera visita del Presidente José Antonio Kast a Magallanes, destacando su presencia en la región y los planteamientos realizados respecto del desarrollo y la conectividad del territorio. La visita se produjo pocos días después de la controversia generada por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina sobre Magallanes, situación que motivó una protesta formal de Chile.

Kusanovic señaló que la soberanía también se relaciona con la presencia del Estado, la conectividad, la infraestructura y la inversión en el territorio. En ese contexto, destacó especialmente las declaraciones del Mandatario respecto de la senda de penetración Vicuña–Yendegaia, cuya continuidad había generado preocupación en la región debido a las dificultades presupuestarias para su ejecución.

Durante su visita, el Presidente manifestó su voluntad de avanzar “todo lo que se pueda” en la ejecución de la obra junto al Cuerpo Militar del Trabajo y calificó el proyecto como relevante para la soberanía nacional. Frente a ello, Kusanovic sostuvo que la iniciativa debe continuar y planteó la posibilidad de extender la conectividad hasta Puerto Toro.

El senador también abordó la conectividad con la Antártica y señaló que Magallanes debe avanzar en infraestructura portuaria, aeroportuaria, vial, científica y digital para fortalecer su vinculación con el continente blanco. En esa línea, valoró que el Presidente se refiriera durante su visita a la importancia de la conectividad antártica para Chile y la comunidad científica internacional.

Finalmente, Kusanovic manifestó su disposición a colaborar con los planteamientos realizados durante la visita presidencial y señaló que espera que los anuncios puedan traducirse en programaciones presupuestarias y cronogramas concretos para los proyectos de conectividad e infraestructura mencionados.


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