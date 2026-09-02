MÁS DE 22 MIL 700 PENSIONADOS Y PENSIONADAS DE MAGALLANES COMENZARON A RECIBIR EL AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

​Desde el 1 de septiembre comenzó el pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2026 para las pensionadas y pensionados de Magallanes. En la región, más de 22 mil 700 personas recibirán este beneficio, que se entrega de manera automática junto con la pensión de septiembre, sin necesidad de realizar postulaciones o trámites adicionales.



A nivel nacional, el aguinaldo llegará a más de 2 millones 900 mil pensionados y pensionadas, con una inversión superior a 74 mil millones de pesos. El monto del beneficio este año es de $25.280 por persona pensionada, cifra que aumenta en $12.969 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2026, cuando corresponda.



El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, destacó que este aporte busca acompañar a las personas mayores y pensionadas en una fecha tan significativa para el país.



“Hoy iniciamos el pago del Aguinaldo de Fiestas Patrias para más de 22 mil 700 pensionadas y pensionados de Magallanes, un beneficio que se entrega de manera automática junto con la pensión y que representa un apoyo concreto para enfrentar los gastos propios de estas celebraciones. Como Gobierno, queremos que nuestras personas mayores disfruten estas fiestas con mayor tranquilidad y seguridad, sin tener que realizar ningún trámite para acceder a este derecho”.



Por su parte, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, valoró el alcance de esta política pública y el esfuerzo del Estado para llegar oportunamente a quienes más lo necesitan.



“Estamos muy contentos de anunciar el pago de este aguinaldo y que, además, coincida con el aumento de las pensiones para las personas mayores de 75 años, ya que sabemos que septiembre, el mes de la patria, generalmente, la personas quieren poder disfrutar en familia y justo llegan estos dos beneficios que les permite tener un monto extra para estas celebraciones”, destacó Roa.



En tanto, el director regional (s) del Instituto de Previsión Social (IPS) Magallanes, José Pérez Núñez, explicó cómo se materializa el pago e hizo un llamado al autocuidado.



“El Aguinaldo de Fiestas Patrias se paga automáticamente junto con la pensión, en la misma fecha y modalidad de pago que cada persona tiene asignada, ya sea por depósito o cobro presencial. No es necesario postular ni entregar antecedentes. Además, queremos reiterar el llamado a desconfiar de mensajes, llamadas o sitios web que soliciten datos personales para acceder al beneficio, porque el IPS nunca pide ese tipo de información para pagar el aguinaldo”, recalcó Pérez.



¿Quiénes reciben el Aguinaldo?



El beneficio corresponde a las personas que al 31 de agosto de 2026 cumplen alguno de los requisitos establecidos por la ley, entre ellas: pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU), pensionados de Dipreca y Capredena, pensionados del Instituto de Seguridad Laboral y de mutualidades de la Ley de Accidentes del Trabajo, personas que reciben el Subsidio por Discapacidad Mental, Física o Sensorial Severa, y pensionados del sistema de AFP que además perciben PGU, Aporte Previsional Solidario o Garantía Estatal.



Llamado a evitar estafas



Las autoridades recordaron que el pago del aguinaldo es automático y no requiere inscripción ni postulación. Por ello, hicieron un llamado a no entregar datos personales ni bancarios ante mensajes, llamadas telefónicas o sitios web que ofrezcan gestionar el beneficio.



Para consultas, las personas pueden informarse a través de los canales oficiales del IPS y ChileAtiende, incluyendo las cuatro sucursales de la región, los puntos virtuales comunales y el Call Center 101.

