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1 de septiembre de 2026

SEREMI DE JUSTICIA IMPULSA HISTÓRICA VISITA A LA UNIDAD PENAL DE NATALES Y REFUERZA AGENDA EN ÚLTIMA ESPERANZA

En un despliegue inédito para la provincia, Cristóbal Fernández Jofré recorrió el CDP junto a la Delegada Presidencial Regional y el Delegado Provincial. Además, sostuvo encuentros clave con el municipio, la fiscalía local y servicios dependientes.

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​Un marcado sello de presencia territorial y descentralización tuvo la primera visita oficial del Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, a la Provincia de Última Esperanza los días 25 y 26 de agosto.

El hito central de la jornada ocurrió en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puerto Natales, en lo que constituyó una visita histórica: por primera vez, tres autoridades sectoriales y territoriales —el Seremi de Justicia, la Delegada Presidencial Regional, Ericka Farías Guerra, y el Delegado Provincial, Liber Lazo Navarro— inspeccionaron de forma conjunta la unidad penal.

En la ocasión, las autoridades evaluaron las condiciones de la población penal (que asciende a 58 internos), la habilitación de espacios de reinserción y los requerimientos del personal de Gendarmería.

Al respecto, el Alcaide del CDP, mayor Fernando Cofré Cordero, valoró la presencia de las autoridades y la coordinación técnica en marcha: “Abordamos temas de contingencia local y requerimientos estructurales, como la necesidad de un pronto cierre perimetral en el que la autoridad regional ya está trabajando. Asimismo, destacamos que la Dirección Regional postula a la renovación de la flota vehicular a través del Gobierno Regional, proyecto que nos permitirá contar con un nuevo vehículo fiscal para nuestra unidad”.

Coordinación intersectorial y acceso a la justicia

La agenda en la comuna incluyó reuniones estratégicas con el Delegado Provincial, Liber Lazo, y la Alcaldesa de Puerto Natales, Ana Mayorga Bahamonde. En ambos encuentros se acordó articular un trabajo intersectorial orientado a fortalecer la presencia de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), garantizando así mayor orientación y defensa jurídica para los vecinos de la provincia.

El despliegue se completó con reuniones de trabajo con el Notario y Conservador de Bienes Raíces, Helbert Mundy Casanova; el nuevo Fiscal Jefe de Puerto Natales, Cristian Opazo Aguilera; y recorridos de inspección por las dependencias locales del Registro Civil, la CAJ y el Servicio Médico Legal (SML).

“Este recorrido en persona nos permite verificar en terreno el funcionamiento del sistema y planificar mejor nuestro trabajo con quienes atienden directamente a la comunidad, buscando para los usuarios un acceso más expedito y cercano a nuestros servicios de justicia”, concluyó el Seremi Fernández.

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