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29 de agosto de 2026

NUEVO ESCENARIO TRIBUTARIO EXIGE MAYOR CONTROL A LAS MEDIANAS EMPRESAS ANTE EL SII

La entrada en vigencia de la Ley N° 21.713 modificó aspectos de la fiscalización tributaria y plantea nuevos desafíos para las empresas, desde el cálculo de intereses por mora hasta la gestión de notificaciones y contingencias.

SII

La entrada en vigencia de la Ley N° 21.713, de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, modificó las facultades del Servicio de Impuestos Internos (SII) y generó un escenario de mayor fiscalización para las empresas. En este contexto, la contabilidad adquiere relevancia no solo para cumplir con las obligaciones tributarias, sino también para gestionar eventuales riesgos.

Uno de los cambios señalados corresponde al interés por mora, cuyo cálculo dejó de ser fijo y ahora es determinado por el SII dos veces al año, en junio y diciembre, para el semestre siguiente. A esto se suma el período de revisión y fiscalización, que según el caso puede alcanzar hasta tres años, generando contingencias cuando un mismo criterio contable o tributario se mantiene de manera incorrecta durante distintos ejercicios.

La normativa también incorporó la figura del denunciante anónimo, que permite a quienes aporten antecedentes sustanciales sobre un delito tributario acceder al 10% de la multa aplicada como resultado de la denuncia. Otro aspecto relevante corresponde a las notificaciones del SII, que se realizan preferentemente por correo electrónico, por lo que mantener actualizados los datos registrados ante el Servicio resulta fundamental para conocer oportunamente eventuales fiscalizaciones y sus plazos.

Claudia Valdés Muñoz, fundadora de BBSC, sostuvo que los errores tributarios pueden acumularse cuando un criterio incorrecto se repite durante meses o años. La especialista también destacó que la Ley N° 21.713 contempla mecanismos como la certificación anual de sostenibilidad tributaria y los acuerdos de cooperación con el SII, planteando que el cumplimiento preventivo puede contribuir a reducir contingencias y facilitar la relación de las empresas con la autoridad tributaria.


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