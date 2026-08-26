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26 de agosto de 2026

SEMINARIO ABORDARÁ EL PRESENTE Y FUTURO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LOGÍSTICA EN MAGALLANES

​La actividad, organizada por Santo Tomás Punta Arenas, abordará el desarrollo comercial de la región, su posición estratégica y las oportunidades que abre la conexión de Magallanes con los mercados nacionales e internacionales.

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El desarrollo comercial de Magallanes, los desafíos que implica operar en un territorio extremo y las oportunidades que presenta su creciente vinculación con los mercados nacionales e internacionales serán parte de los temas que se abordarán en el seminario 'Patagonia en movimiento: pasado y futuro de la administración comercial en el extremo sur', organizado por el Área de Administración de Santo Tomás Punta Arenas.

La actividad se realizará este 27 de agosto, a las 16:00 horas, en el Auditorio Cruz Roja, ubicado en Jorge Montt 798, y contará con la participación de Juan Carlos Goic, Gerente de Logística de Zonaustral, quien presentará la exposición "Zonaustral: la plataforma de negocios más importante de la Patagonia".

El encuentro busca generar un espacio de conversación en torno a la evolución de la actividad comercial en Magallanes y, especialmente, a los desafíos que representan la logística, la conectividad y la apertura al comercio exterior para una región que ocupa una posición estratégica en el extremo sur.

"Como Área de Administración queremos generar espacios que permitan conectar la formación académica con la realidad y los desafíos de nuestro territorio. Magallanes tiene características particulares que hacen especialmente relevante conversar sobre comercio, logística y las oportunidades que se abren hacia el exterior. Este seminario busca precisamente aportar a esa reflexión, acercando a nuestros estudiantes y a la comunidad una mirada concreta sobre el desarrollo comercial de la región", señaló Dante Ortiz, jefe de carrera del Área de Administración de Santo Tomás Punta Arenas.

Desde Santo Tomás destacaron que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la vinculación con el entorno y contribuir, desde la formación técnico-profesional, a la discusión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta Magallanes para avanzar en su desarrollo económico y productivo.

La invitación es abierta a estudiantes, profesionales, emprendedores, empresarios y a toda la comunidad interesada en conocer más sobre el presente y futuro de la actividad comercial y logística en la Patagonia.


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