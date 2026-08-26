26 de agosto de 2026
SEMINARIO ABORDARÁ EL PRESENTE Y FUTURO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y LOGÍSTICA EN MAGALLANES
La actividad, organizada por Santo Tomás Punta Arenas, abordará el desarrollo comercial de la región, su posición estratégica y las oportunidades que abre la conexión de Magallanes con los mercados nacionales e internacionales.
EL MAYOR MONTO APROBADO EN EL SEIA: HNH ENERGY CONSIGUE PERMISO AMBIENTAL PARA PRODUCIR AMONÍACO VERDE A PARTIR DE 2030
El proyecto desarrollado por un consorcio conformado por Austria Energy, Ökowing y Copenhagen Infrastructure Partners (CPI) cuenta con una inversión de US$ 11.000 millones y demoró en tramitación ambiental un poco más de dos años. Se prevé que su construcción inicie el 2027 para arrancar la producción comercial el segundo semestre de 2030.
El proyecto desarrollado por un consorcio conformado por Austria Energy, Ökowing y Copenhagen Infrastructure Partners (CPI) cuenta con una inversión de US$ 11.000 millones y demoró en tramitación ambiental un poco más de dos años. Se prevé que su construcción inicie el 2027 para arrancar la producción comercial el segundo semestre de 2030.