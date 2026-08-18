MAGALLANES CONCENTRA EN DOS JORNADAS EL DEBATE SOBRE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, LOGÍSTICA Y AUTONOMÍA REGIONAL ESTE PRÓXIMO 27 Y 31 DE AGOSTO

​Una ampliación de su mirada desde el desarrollo del hidrógeno verde hacia una estrategia más integral de transición energética proyecta para Magallanes el Programa Transforma H2V, iniciativa que busca mantener al hidrógeno verde como uno de sus ejes principales, pero incorporando nuevas alternativas y sectores productivos.

Así lo explicó esta mañana en el programa Aquí hidrógeno verde de Polar Comunicaciones el gerente del Programa Transforma H2V Magallanes, Alexis Paredes, quien sostuvo que la región reúne condiciones particularmente favorables para avanzar hacia una mayor autonomía energética, en un contexto internacional donde la seguridad y diversificación del suministro han adquirido una importancia creciente.

“Magallanes tiene los vientos, tiene el territorio, tiene el capital humano para poder generar esta autonomía energética que en realidad las naciones están buscando y que nosotros como región también la necesitamos. En realidad somos una de las regiones que está desconectada, por así decirlo, de la materia nacional”, señaló.

En esa línea, Paredes explicó que la discusión ya no se limita exclusivamente al hidrógeno verde, sino que incorpora un conjunto más amplio de tecnologías y aplicaciones energéticas que podrían generar nuevas oportunidades para el territorio.

“El programa lo que busca también es esta transición hacia esa búsqueda, manteniendo justamente el hidrógeno verde como eje central, pero también aperturándonos a nuevas iniciativas. Tema de la electromovilidad, el tema del combustible sintético, el tema del amoníaco, el uso también de la revalorización de combustible a base de desechos orgánicos”, detalló.

A juicio del gerente del programa, estas posibilidades convierten a Magallanes en un espacio con características especiales para probar y desarrollar soluciones asociadas a la transición energética. “Magallanes tiene este laboratorio natural de innovación y el desafío es aprovecharlo”, afirmó.

De hidrógeno verde a transición energética

Paredes explicó que el escenario internacional ha experimentado cambios en los últimos años, particularmente respecto del ritmo de desarrollo de los grandes proyectos de hidrógeno verde. Sin embargo, enfatizó que esto no significa abandonar la trayectoria iniciada, sino ampliar la perspectiva para incorporar otras fuentes, tecnologías y aplicaciones.

“Sabemos que están ahí justamente estos grandes proyectos, pero también hay iniciativas que se siguen acelerando, el uso y demanda interna también es un factor que estamos considerando desde el cambio en la actualización de la hoja de ruta”, indicó.

En este contexto, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una reorientación del programa. “Como programa buscamos esta transición desde un programa de hidrógeno verde a quizás un programa de transición energética. Porque esa es lo que se está comentando hoy día a nivel global”, planteó.

La propuesta, explicó, todavía debe atravesar un proceso de formulación y búsqueda de financiamiento. No obstante, las conversaciones desarrolladas con distintos actores han permitido identificar nuevas áreas donde el potencial energético regional puede conectarse con otras actividades económicas.

“Tenemos que aprovechar esta ventana, tenemos que aprovechar nuestras condiciones y también tenemos que enfocarnos en ampliar la mirada no solamente a otro energético, sino que también a otros sectores productivos donde se pueden encadenar”, sostuvo Paredes.

Entre estos sectores mencionó la electromovilidad, transporte, turismo, navegación y logística, áreas en las que la incorporación de nuevas tecnologías energéticas podría generar aplicaciones concretas.

Como ejemplo, comentó que actualmente existe una conversación con una empresa que desarrolla un prototipo de vehículo eléctrico al que se incorporarían baterías de hidrógeno, tecnología que permitiría aumentar significativamente su autonomía y que podría tener aplicaciones tanto en transporte de pasajeros como de carga.

Asimismo, destacó las posibilidades de los combustibles sintéticos para avanzar en procesos de descarbonización vinculados a la navegación hacia la Antártica, considerando las características geográficas y económicas de la región.

“Hay todo un ecosistema en realidad que buscamos cómo Transforma ir transicionando hasta estos nuevos sectores y, como te dije antes, manteniendo el hidrógeno verde como un eje central, pero aperturándonos también a otros energéticos”, explicó.

Un eventual hub energético para Magallanes

Otro de los elementos abordados durante la entrevista fue el potencial de Magallanes para transformarse en un hub energético, tanto para responder a necesidades internas como para proyectar producción y servicios hacia mercados internacionales.

En este punto, Paredes vinculó el escenario geopolítico internacional y las nuevas discusiones sobre seguridad energética con las oportunidades que presenta el territorio magallánico.

“Las guerras, el tema del paso del mouse nuevamente nos pone como actores principales para este nuevo puerto, este hub logístico que puede haber en Magallanes, tanto para una demanda interna como de exportación”, afirmó.

La intención del Programa Transforma es que esta discusión pueda involucrar no solamente a las empresas vinculadas directamente a la energía, sino también a instituciones públicas, universidades, centros de formación, trabajadores y otros sectores productivos.

Seminario internacional abordará experiencias de Países Bajos y Uruguay

En este escenario se desarrollarán dos actividades durante agosto, orientadas precisamente a generar intercambio de experiencias y discusión sobre los desafíos energéticos regionales.

La primera será el jueves 27 de agosto, con un seminario internacional que se realizará entre las 9:00 y las 10:30 horas en el auditorio principal de INACAP, con acceso liberado previa inscripción.

La jornada contará con la participación de representantes internacionales, entre ellos Agustina Raboti, ingeniera química y doctora con experiencia en Países Bajos, quien abordará las oportunidades y desafíos relacionados con la construcción de un hub energético en Magallanes, considerando aspectos como infraestructura, transporte, almacenamiento y articulación entre distintos actores.

También participará un asesor del Gobierno de Uruguay, quien expondrá sobre los desafíos y buenas prácticas desarrolladas por ese país en materia de autonomía energética, normativa e infraestructura portuaria y logística.

Paredes destacó la importancia de traer estas experiencias al territorio y adaptarlas a las condiciones locales.

“La idea es aprovechar justamente esta visión internacional y traerla al territorio para ver cómo abordamos las buenas prácticas para un desafío que tenemos acá en la región”, explicó.

La actividad también contempla un trabajo posterior con estudiantes de instituciones de educación superior, con el propósito de acercar a los futuros profesionales a expertos internacionales y generar instancias de intercambio sobre desafíos concretos.

Según explicó el gerente del programa, esta dimensión formativa responde a uno de los objetivos centrales de Transforma: contribuir al desarrollo de capital humano especializado y ampliar el conocimiento disponible en la región.

Delegación de Países Bajos visitará Magallanes

A esta agenda se sumará además la visita de una delegación de Países Bajos, que llegará a la región el 28 de agosto y desarrollará actividades durante los días siguientes.

La visita se enmarca en el convenio existente entre el Reino de los Países Bajos, Corfo y el Programa Transforma, y contempla una agenda que combinará encuentros institucionales, empresariales y visitas a distintos sectores productivos.

Paredes explicó que habrá una instancia de carácter protocolar entre representantes de la Embajada de Países Bajos y autoridades locales, además de recorridos destinados a conocer experiencias y desafíos concretos del territorio.

Entre las actividades se contempla una visita a Otway, orientada a conocer experiencias de encadenamiento empresarial y energético, y posteriormente una jornada en Puerto Natales, donde se abordarán desafíos asociados a la descarbonización de embarcaciones, mejoramiento de infraestructura portuaria y electrificación de procesos.

La intención, según explicó, es ampliar la mirada más allá de los grandes proyectos energéticos y observar cómo la transición puede impactar en actividades concretas.

“Parte de esta agenda es mostrar cómo se está haciendo desde nivel internacional y cómo lo podemos aplicar acá en empresas concretas”, sostuvo.

Charla magistral y panel el 31 de agosto

El segundo gran encuentro tendrá lugar el lunes 31 de agosto, nuevamente entre las 9:00 y las 10:30 horas, esta vez en el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, también con acceso liberado previa inscripción.

La jornada tendrá como expositor principal al doctor Ante Frens, especialista con más de 30 años de experiencia en asesoría a gobiernos y quien además se desempeñó como gerente de Shell International.

La exposición estará enfocada en los desafíos y oportunidades para desarrollar un hub energético verde y aprovechar el potencial de Magallanes.

“Acá tenemos a un experto internacional con más de 30 años de experiencia asesorando gobiernos, fue también gerente de Shell International, entonces ya viene desde el desafío que tenemos justamente de cómo hacemos un hub energético, un hub energético verde. ¿Cómo tenemos este potencial? ¿Cómo lo aprovechamos?”, explicó Paredes.

Posteriormente se desarrollará un panel de conversación con participación de actores nacionales, regionales e internacionales, con el propósito de abordar desde distintas perspectivas los desafíos de infraestructura, logística, energía y desarrollo productivo.

La actividad será moderada por la doctora Agustina Ravotti y contará, entre otros participantes, con la directora ejecutiva del Comité de Hidrógeno de Corfo a nivel nacional, representantes del Gobierno Regional y especialistas vinculados a la logística y al desarrollo energético.

Para Paredes, el objetivo de estas instancias es que el conocimiento pueda traducirse posteriormente en nuevas líneas de trabajo.

“Lo que buscamos es que genere este conocimiento, esta visión entre los tomadores de decisiones, pero estoy hablando desde el alumno hasta un ejecutivo técnico de algún programa. Lo que buscamos es capitalizar justamente la información a través de nuevas líneas de trabajo”, afirmó.

Una oportunidad para discutir la autonomía energética regional

Finalmente, el gerente del Programa Transforma H2V Magallanes reiteró la invitación a la comunidad a participar de ambas actividades, destacando que se trata de instancias abiertas y gratuitas destinadas a instalar una discusión que considera estratégica para el futuro regional.

“Tenemos expertos de primer nivel, estamos muy orgullosos de traer este tipo de iniciativas abierto a público de manera gratuita, con la finalidad de aprovechar e instalar las temáticas de importancia”, señaló.

En ese sentido, enfatizó que la discusión sobre la transición energética también debe considerar el desafío de reducir la dependencia energética de la región y aprovechar sus ventajas naturales, territoriales y humanas.

“Llevar nuevamente a la conversa la necesidad que tenemos de una independencia energética y de la oportunidad que también tenemos como región para llevarla a cabo”, concluyó Paredes.

Las actividades del 27 y 31 de agosto forman parte de una agenda internacional que continuará posteriormente con la participación de representantes regionales en Hyvolution 2026, evento que se desarrollará en Santiago entre el 1 y el 3 de septiembre.









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