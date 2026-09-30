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30 de septiembre de 2026

MINISTRA DE ENERGÍA CONFIRMA A DIPUTADO CARLOS BIANCHI QUE NO EXISTE REBAJA DEL SUBSIDIO AL GAS PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES

En el marco de la Quinta Subcomisión de Presupuestos, la Ministra Rincón aseguró que el monto del subsidio se mantiene al 100%. También se ratificó el avance de los 2 proyectos de energía solar para Puerto Natales.

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La tarde de este martes, en una nueva sesión de las Subcomisiones Mixtas de Presupuestos, se analizó la Partida 24 correspondiente al Ministerio de Energía, instancia que el diputado independiente, Carlos Bianchi, aprovechó de consultar por la vigencia del subsidio al gas en Magallanes, ante la preocupación por los eventuales recortes anunciados por el Gobierno.

Bianchi fue claro en preguntar “¿Hay o no una rebaja al subsidio al gas para la Región de Magallanes? Este subsidio es vital, es lo que nos permite tener gas, calefacción los 12 meses del año, el territorio así lo exige. Hoy hay consciencia del ahorro, pero quiero saber si se va a dar cumplimiento 100% a este subsidio o hay alguna rebaja, dado la rebaja que todos los Ministerios sufrieron”, consultó el diputado.

Al respecto, la Ministra de Energía, Ximena Rincón, fue enfática “el Presupuesto vigente es de 70 mil 514 millones, y no hemos tenido noticias que ese presupuesto se vaya a rebajar. Todavía no recibimos el proyecto definitivo del Presupuesto 2027 por parte de Hacienda que lleva esta materia. Nosotros no hemos pedido rebaja de ese monto y obviamente todo lo que podemos hacer va a ser eficiente, usar menos, todo eso bienvenido sea, pero no hay desde el Ministerio ninguna solicitud de rebaja” sentenció la Ministra.

En la oportunidad, Bianchi aprovechó de solicitar se incluya a Puerto Williams y Puerto Edén en el subsidio, cosa que quede consignado en el Presupuesto 2027 “lo que de verdad es increíble Williams con todo lo que se está haciendo, y todo lo que implica el Continente Sub Antártico en materia medioambiental, solo se use diésel, teniendo Magallanes subsidio al gas, porque ese subsidio es al gas de cañería, no al gas licuado, entonces le quiero pedir encarecidamente Ministra que dentro del total de ítem vean la factibilidad de buscar que ese subsidio aplique en 2 lugares prístinos, Puerto Williams y Puerto Edén, que son territorios muy particulares y sea donde más se está contaminando” argumentó Bianchi.

Durante la discusión de la partida, también confirmó el Subsecretario de Energía, Hugo Briones, que los dos proyectos de energía solar en Puerto Natales están vigentes, uno por 300 kilowatts y otro por 150 kilowatts. Ya fueron diseñados y están en la fase de evaluación sistémica de proyectos y se contempla que sigan adelante con la puesta en servicio en Natales.

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