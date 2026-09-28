MÁS DE 260 VOLUNTARIOS SE UNIERON PARA LIMPIAR EL BORDE COSTERO DE PORVENIR

El jueves 25 de septiembre, el borde costero del radio urbano de Porvenir se llenó de guantes, bolsas y manos dispuestas a trabajar. Más de 260 voluntarios respondieron al llamado de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego y participaron en una nueva jornada de limpieza de playas, una muestra de que el cuidado del mar es una tarea que une a toda la comunidad fueguina.

Llegaron desde distintos rincones de la ciudad: comunidades educativas, empresas locales, integrantes del Destacamento N° 11 Caupolicán y vecinos del sector. Todos compartían un mismo objetivo: devolverle al borde costero su limpieza.

Organización y trabajo en equipo

La actividad comenzó con la bienvenida y las instrucciones de la Capitanía de Puerto de Tierra del Fuego. El personal entregó a los participantes equipos de protección personal, como guantes y mascarillas, además de bolsas para recolectar los desechos. Luego los voluntarios se dividieron en grupos, cada uno supervisado por servidores de la Capitanía, para recorrer el sector de manera ordenada y segura.

Entre otras entidades se contó con la colaboración de la Municipalidad de Porvenir, Destacamento Motorizado Nº 11 "Caupolicán", Colegio "Bernardo O´Higgins", Liceo Bicentenario "Hernando de Magallanes", Colegio "María Auxiliadora", Transbordador Austral Broom Limitada, Marine Gel Antártica, Nova Austral, Pesquera Bakkavor Chile, Pesquera Ford Austral, Pesquera el Dap, Pesquera Bahía Chilota, Pesquera Cabo Froward, Pesquera Servipor y Empresa Porturaria Austral.

Al finalizar, los residuos recolectados se reunieron en un punto de acopio. Desde allí fueron retirados por personal de la Municipalidad de Porvenir, cerrando así el ciclo de una mañana de trabajo colectivo.

Una tarea que se repite a lo largo de Chile

El Capitán de Puerto de Tierra del Fuego, Teniente Primero Litoral Francisco Morales, valoró el compromiso de los participantes: "En esta jornada agradecemos a todos quienes participaron, uniéndose a diferentes operativos similares que se están realizando a lo largo del litoral en todo Chile, fomentando la conciencia del cuidado del medio ambiente acuático".

La jornada en Porvenir fue así parte de un esfuerzo nacional. Con cada bolsa llena, la comunidad fueguina demostró que proteger el mar comienza en la orilla de cada ciudad y con el compromiso de cada persona.