DIDECO INICIA DESPLIEGUE EN TERRENO PARA ACERCAR BENEFICIOS MUNICIPALES A TRABAJADORES DE PORVENIR

Con el propósito de acercar los servicios municipales directamente a los lugares donde se encuentran los vecinos y vecinas, la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Porvenir dio inicio a una nueva estrategia de atención en terreno, comenzando con una visita a trabajadores de Bakkavor S.A.

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La iniciativa marca el comienzo de un recorrido que DIDECO desarrollará por distintas empresas de la comuna, buscando facilitar el acceso a información y orientación para quienes, debido a sus jornadas y horarios laborales, muchas veces tienen dificultades para acudir personalmente a las dependencias municipales.

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Durante estas visitas, el equipo municipal entrega información relacionada con beneficios sociales, Registro Social de Hogares, programas municipales, actividades y organizaciones comunitarias, además de orientar respecto de otras herramientas y servicios disponibles para los trabajadores y sus familias.

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DIDECO más cerca de la comunidad

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La directora de DIDECO de la Municipalidad de Porvenir, Carmen Sekulovic, destacó la importancia de llevar la atención municipal directamente a los espacios laborales.

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"Queremos acercar DIDECO a nuestros vecinos y vecinas, especialmente a quienes por sus horarios de trabajo muchas veces no pueden acudir a nuestras oficinas. La idea es estar presentes en terreno, escuchar sus inquietudes, entregar orientación y facilitar el acceso a los distintos programas y beneficios disponibles", señaló.

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El despliegue busca generar una atención más cercana y accesible, trasladando parte de la labor de DIDECO desde sus oficinas hacia los espacios laborales de la comuna.

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De esta manera, los trabajadores pueden realizar consultas, conocer los programas disponibles y recibir orientación respecto de los mecanismos y requisitos para acceder a diferentes prestaciones, evitando que las jornadas laborales se conviertan en una barrera para obtener información.

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La visita a Bakkavor S.A. constituye la primera etapa de este recorrido, que continuará incorporando a otras empresas de Porvenir.

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Con esta iniciativa, la Municipalidad de Porvenir busca fortalecer el vínculo directo con la comunidad y ampliar sus canales de atención, promoviendo una gestión municipal en terreno que permita escuchar, informar y orientar a vecinos y vecinas en sus propios espacios laborales.