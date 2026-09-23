23 de septiembre de 2026
DIDECO INICIA DESPLIEGUE EN TERRENO PARA ACERCAR BENEFICIOS MUNICIPALES A TRABAJADORES DE PORVENIR
La iniciativa comenzó con una visita a Bakkavor S.A. y contempla un recorrido por empresas de la comuna, con el objetivo de facilitar el acceso a orientación social, programas y beneficios municipales.
Con el propósito de acercar los servicios municipales directamente a los lugares donde se encuentran los vecinos y vecinas, la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de la Municipalidad de Porvenir dio inicio a una nueva estrategia de atención en terreno, comenzando con una visita a trabajadores de Bakkavor S.A.
La iniciativa marca el comienzo de un recorrido que DIDECO desarrollará por distintas empresas de la comuna, buscando facilitar el acceso a información y orientación para quienes, debido a sus jornadas y horarios laborales, muchas veces tienen dificultades para acudir personalmente a las dependencias municipales.
Durante estas visitas, el equipo municipal entrega información relacionada con beneficios sociales, Registro Social de Hogares, programas municipales, actividades y organizaciones comunitarias, además de orientar respecto de otras herramientas y servicios disponibles para los trabajadores y sus familias.
DIDECO más cerca de la comunidad
La directora de DIDECO de la Municipalidad de Porvenir, Carmen Sekulovic, destacó la importancia de llevar la atención municipal directamente a los espacios laborales.
"Queremos acercar DIDECO a nuestros vecinos y vecinas, especialmente a quienes por sus horarios de trabajo muchas veces no pueden acudir a nuestras oficinas. La idea es estar presentes en terreno, escuchar sus inquietudes, entregar orientación y facilitar el acceso a los distintos programas y beneficios disponibles", señaló.
El despliegue busca generar una atención más cercana y accesible, trasladando parte de la labor de DIDECO desde sus oficinas hacia los espacios laborales de la comuna.
De esta manera, los trabajadores pueden realizar consultas, conocer los programas disponibles y recibir orientación respecto de los mecanismos y requisitos para acceder a diferentes prestaciones, evitando que las jornadas laborales se conviertan en una barrera para obtener información.
La visita a Bakkavor S.A. constituye la primera etapa de este recorrido, que continuará incorporando a otras empresas de Porvenir.
Con esta iniciativa, la Municipalidad de Porvenir busca fortalecer el vínculo directo con la comunidad y ampliar sus canales de atención, promoviendo una gestión municipal en terreno que permita escuchar, informar y orientar a vecinos y vecinas en sus propios espacios laborales.
Noticias
Relacionadas
ALCALDE DE PUNTA ARENAS CLAUDIO RADONICH FORTALECE VÍNCULOS CON AUTORIDADES DE CHILOÉ EN CIERRE DE CONMEMORACIONES
Durante la jornada se suscribió un compromiso para respaldar la solicitud de feriado del 21 de septiembre de 2027 para la provincia y se recibió al alcalde protocolar de Ancud.
Durante la jornada se suscribió un compromiso para respaldar la solicitud de feriado del 21 de septiembre de 2027 para la provincia y se recibió al alcalde protocolar de Ancud.
Noticias
Destacadas
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.