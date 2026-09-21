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21 de septiembre de 2026

ECOCAMP PATAGONIA OFRECE UNA NUEVA MIRADA SOBRE LOS GLACIARES DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE EN EL DOCUMENTAL EL OTOÑO DE LOS GLACIARES

Los glaciares de la Patagonia están experimentando una transformación profunda, y es momento de empezar a escucharlos. Ese es el mensaje central del nuevo documental El Otoño de los Glaciares, producido por Cascada Expediciones y EcoCamp Patagonia.

glaciares

El montañista chileno Víctor Zavala, el cineasta colombiano David Cossio y la glacióloga chilena Daniela Carrión invitan al público a recorrer los glaciares que rodean el Macizo Paine. A través de sus miradas, el documental explora los cambios que están ocurriendo en los glaciares patagónicos y reflexiona sobre lo que los realizadores describen como su "otoño": una etapa marcada tanto por su transformación como por su retroceso.

​Hay una sensación mágica que inunda el cuerpo ante la presencia de un glaciar. Algo en la velocidad del mundo se aquieta frente a la inmensidad y la memoria ancestral del hielo, como si en ese encuentro se revelara nuestra propia inmensidad, y también nuestra fragilidad. 

Así comienza el documental de 17 minutos El Otoño de los Glaciares. Con un equipo de cinco personas, Víctor Zavala y David Cossio emprenden dos expediciones por el Glaciar Grey, la cara posterior de la Base Torres y el Glaciar Olguín, en el Parque Nacional Torres del Paine. A lo largo del recorrido, el público experimenta el hielo desde distintas perspectivas: desde su interior, por debajo y desde las alturas, destacando su inmensa escala. Durante la travesía, el equipo comparte lo que observa y escucha, complementado con los conocimientos de la glacióloga y geógrafa Daniela Carrión.

​Víctor Zavala explica: "Queremos mostrar estos lugares extraordinarios, destacar cómo han cambiado a lo largo del tiempo y cómo esos cambios ya están impactando el turismo en la actualidad. No es ningún secreto que los glaciares se están derritiendo. Los científicos estiman que, por ejemplo, el Glaciar Grey retrocede cerca de 100 metros al año. Pero a veces olvidamos que estos glaciares también nos sostienen como seres humanos".

​Por su parte, David Cossio agrega: "Así como las hojas caen en otoño, aquí enormes bloques de hielo se desprenden de los glaciares. El Campo de Hielo Patagónico Sur es la mayor reserva de agua dulce fuera de la Antártica y Groenlandia. Sin esta inmensa reserva de hielo, la vida tal como la conocemos no sería posible. Necesitamos escuchar lo que los glaciares nos están diciendo y cuidarlos".

​El documental fue producido por el tour operador chileno Cascada Expediciones. "Cada año recibimos viajeros de todo el mundo en Patagonia, y creemos que viajar también puede ser una forma de conservación", señala Vicky Jensen, Directora de Marketing de Cascada Expediciones. "Los viajes permiten comprender mejor los destinos que visitamos, conocer cómo las comunidades locales conviven con la naturaleza y entender los desafíos ambientales que enfrentan estos paisajes únicos. Por eso, como tour operador local, apoyamos iniciativas que buscan generar conciencia sobre la importancia de proteger y conservar la naturaleza, como este documental".


El Otoño de los Glaciares se estrenará el 26 de septiembre a las 12 horas (mediodía) en el Cine Estrella de Puerto Natales. Las entradas para la función ya están disponibles aquí. Mientras tanto, puedes ver el tráiler.



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