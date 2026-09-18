PARADA MILITAR 2026 SERÁ LA MÁS MASIVA DESDE 2009 CON MÁS DE 10 MIL EFECTIVOS

La Gran Parada Militar 2026 se realizará este sábado 19 de septiembre en la elipse del Parque O’Higgins, en Santiago, y contará con 10.206 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden. La cifra convierte a esta edición en la más masiva registrada desde 2009.

El despliegue estará compuesto por 6.219 integrantes del Ejército, 1.252 de la Armada, 1.117 de la Fuerza Aérea, 1.220 de Carabineros, 297 de la Policía de Investigaciones y 94 de Gendarmería. Esta última institución participará por primera vez en la ceremonia, mientras que la PDI volverá a desfilar después de su participación en 2019.

Entre las novedades de esta edición también se contempla la participación del Cuerpo Militar del Trabajo, que conmemorará los 50 años del inicio de las obras de la Carretera Austral. Además, se exhibirán vehículos y maquinaria utilizados en distintas labores operativas y de emergencia.

La ceremonia corresponderá a la versión 111 de la Parada Militar y se desarrollará durante la jornada de este 19 de septiembre en el Parque O’Higgins. El despliegue reunirá a integrantes de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad.