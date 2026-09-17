MUNICIPIO LOGRA CONDENA POR CASO DE MALTRATO ANIMAL EN PUNTA ARENAS

En junio de 2023, la Municipalidad de Punta Arenas interpuso una querella ante el Juzgado de Garantía de la comuna, luego de que un can fuera encontrado en situación de abandono en una parcela y sin los cuidados necesarios. Tras el desarrollo del proceso judicial, la causa concluyó con una suspensión condicional del procedimiento por un período de tres años.

De acuerdo con lo establecido en la audiencia, la imputada quedó sujeta a tres condiciones: fijar domicilio e informar cualquier cambio, quedar inhabilitada durante tres años para la tenencia de mascotas y pagar $2 millones a la agrupación de protección animal El Refugio de Bigotes. Durante los días 4 y 5 de septiembre de 2026, se concretó el depósito de los recursos, dando cumplimiento a la condición económica establecida por el tribunal.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el trabajo desarrollado por la Dirección Jurídica municipal y señaló que "nuestra municipalidad ha estado trabajando desde hace mucho tiempo en presentar acciones judiciales vinculadas con el maltrato animal. No todas las causas se pueden presentar, porque no cumplen con las formalidades necesarias para hacerlo. Por eso, todas las acciones que cumplen con estos mínimos han sido presentadas".

"Hoy tenemos una nueva sentencia que recoge la posición del municipio respecto de un caso de maltrato animal. Es una causa que comenzó en 2023 y que finalmente termina con una condena, un pago de $2 millones para la agrupación El Refugio de Bigotes y la prohibición de tenencia de mascotas. Para nosotros es muy importante, porque nos encontramos con una legislación bastante compleja para poder llegar a estas condenas", agregó el jefe comunal.

Por su parte, el abogado del Departamento Jurídico municipal, Patricio Farías, explicó que el caso se originó por "el estado de abandono de un perrito que se encontraba en una parcela". Precisó que la querella fue interpuesta por maltrato animal, contemplado en el artículo 291 bis, y que finalmente se arribó a una suspensión condicional del procedimiento solicitada por la Fiscalía, con un plazo de tres años y las condiciones establecidas por el tribunal.

Farías enfatizó que, en este caso, "no fue una acción de maltrato per se, sino que fue el abandono, que igual constituye un maltrato", debido a la falta de alimentación y cuidados mínimos que requería el animal, situación que derivó en lesiones y posteriormente en su fallecimiento.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la comunidad a asumir responsablemente la tenencia de animales. "Para todos los vecinos el mensaje es claro: si vamos a tener una mascota es para cuidarla y, si no podemos hacerlo o no queremos hacerlo, no las tengamos. La mascota no es un tema de moda, es un ser vivo y hay que respetarla".