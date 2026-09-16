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16 de septiembre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | "MAGALLANES 2040: PREPARARNOS PARA CRECER"

​Por Gonzalo Neira Cruces, Vicepresidente regional Renovación Nacional Magallanes

gonzaloneira

Durante años hemos discutido cuánto empleo podría generar la nueva industria energética en Magallanes. Sin embargo, los estudios sobre capital humano ya advierten una realidad que debemos asumir: si los grandes proyectos se concretan, nuestra actual fuerza laboral no será suficiente para cubrir toda la demanda.

La respuesta no puede ser simplemente traer trabajadores cuando comience la construcción. Tenemos que pensar qué región queremos ser después de ella.

Si Magallanes va a recibir nuevas inversiones, también necesitaremos más técnicos y profesionales, pero además viviendas, colegios, salud, infraestructura, servicios y nuevas empresas. Necesitamos formar a nuestros jóvenes para las oportunidades que vienen y, al mismo tiempo, ser capaces de recibir a quienes quieran venir a trabajar, emprender, formar una familia y hacer de Magallanes su hogar.

Nuestra historia demuestra que identidad y crecimiento no son conceptos incompatibles. Magallanes también fue construido por generaciones que llegaron desde distintos lugares y terminaron haciendo propia esta tierra.

Por eso necesitamos una visión Magallanes 2040 que vaya más allá del hidrógeno verde. Una estrategia que conecte energía, construcción, logística, Antártica, turismo, alimentos, fomento, formación y emprendimiento bajo una misma pregunta: ¿cómo aprovechamos este ciclo para construir una región más fuerte y diversificada?

El éxito no debería medirse solamente por los proyectos que logremos instalar, sino por las capacidades que permanezcan cuando termine su construcción: trabajadores más calificados, pymes más grandes, nueva infraestructura, emprendimientos y familias que hayan decidido desarrollar aquí su futuro.

Tenemos una oportunidad que pocas generaciones tienen: anticiparnos a una transformación antes de que ocurra.

No preparemos Magallanes solamente para recibir inversiones. Preparemos Magallanes para crecer conservando nuestro sentido de identidad.

Gonzalo Neira Cruces 
Vicepresidente Regional Renovación Nacional Magallanes 


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COLUMNA DE OPINIÓN | MÁS ALLÁ DE LA RUTA; EL ESTRECHO QUE EL MUNDO VUELVE A NECESITAR

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