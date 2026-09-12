12 de septiembre de 2026
COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES NO PUEDE ESPERAR EL CRECIMIENTO
Por: Arturo Storaker, Ex Intendente de Magallanes
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La quinta jornada de la iniciativa “Déjanos la batería de tu auto” permitió retirar estos residuos peligrosos y entregarlos a una gestión adecuada, evitando su disposición en domicilios y otros lugares donde pueden generar contaminación.
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