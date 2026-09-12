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12 de septiembre de 2026

CAMPAÑA MUNICIPAL RECOLECTÓ MÁS DE 1.500 BATERÍAS DE VEHÍCULOS EN PUNTA ARENAS

​La quinta jornada de la iniciativa “Déjanos la batería de tu auto” permitió retirar estos residuos peligrosos y entregarlos a una gestión adecuada, evitando su disposición en domicilios y otros lugares donde pueden generar contaminación.

CAMPAÑA DE RETIRO DE BATERÍAS (1)

Más de 1.500 baterías de vehículos fueron recolectadas durante la quinta campaña “Déjanos la batería de tu auto”, impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas. La jornada se desarrolló este viernes en los estacionamientos de Zona Austral y contó con una alta participación de vecinos que llegaron desde temprano con baterías en desuso.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la continuidad de esta iniciativa, que comenzó en 2024. Según detalló, antes de esta jornada ya se habían retirado 7.200 baterías, junto con 52 toneladas de plomo y 35 toneladas de ácido, elementos asociados a estos residuos peligrosos. El jefe comunal señaló además que el municipio continuará realizando nuevas jornadas.

La ingeniera ambiental del municipio, Catalina Higueras, explicó que las baterías contienen ácido sulfúrico y plomo, por lo que una disposición inadecuada puede generar contaminación del suelo, la vegetación y las napas subterráneas. Por esta razón, recomendó mantener estos dispositivos bajo techo o protegidos de la lluvia mientras sus propietarios esperan nuevas campañas de recolección.

Desde el municipio valoraron la respuesta de la comunidad y señalaron que durante la jornada se esperaba alcanzar una cifra cercana a las 2.000 baterías, manteniendo un nivel de participación similar al registrado en la campaña de octubre de 2025. La iniciativa busca entregar una alternativa gratuita para que los vecinos de Punta Arenas puedan disponer de estos residuos de manera adecuada.


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