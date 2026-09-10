COLUMNA DE OPINIÓN | ESTRECHO DE MAGALLANES: UNA OPORTUNIDAD PARA NUESTRAS PYMES

Durante las últimas semanas, el Estrecho de Magallanes ha estado nuevamente en el centro de la discusión nacional. Sin desconocer la importancia de defender nuestra soberanía y exigir siempre el respeto de los tratados internacionales, desde Magallanes también debemos ser capaces de llevar esta conversación hacia aquello que hoy preocupa especialmente a nuestras familias: crecimiento, oportunidades y empleo.



La futura conexión marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas/Falklands abre una posibilidad concreta en esa dirección.



Nuestra ubicación geográfica ha sido definida durante décadas como estratégica. Pero la geografía por sí sola no genera desarrollo. El verdadero desafío es transformar esa posición privilegiada en nuevos mercados para nuestras empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que generan actividad y empleo en nuestra región.



Una ruta marítima regular puede significar mucho más que el movimiento de un barco. Alimentos, materiales de construcción, repuestos y distintos bienes requerirán proveedores, pero también transporte, almacenamiento, distribución, logística y servicios asociados. Detrás de cada una de esas actividades existe espacio para que empresas magallánicas puedan participar.



La rueda de negocios que se realizará a fines de septiembre en Punta Arenas representa un primer paso. Allí comenzarán a encontrarse compradores y proveedores y podremos conocer con mayor claridad qué demanda existe y qué capacidades podemos ofrecer desde nuestra región.



Pero el desafío comienza después.



No deberíamos conformarnos con que Punta Arenas sea simplemente el puerto desde donde salgan productos provenientes de otros lugares del país. Debemos aspirar a que una parte creciente del valor generado por esta nueva actividad permanezca en Magallanes: en una pyme que consiga un nuevo cliente, en un transportista que aumente sus operaciones, en una empresa que necesite contratar trabajadores o en un emprendedor que encuentre un mercado que antes no tenía.



Para conseguirlo será necesaria la colaboración entre el sector público, el municipio, los gremios y los privados. Habrá que identificar qué necesitan nuestras pymes para competir, facilitar conexiones comerciales y evitar que la burocracia termine convirtiéndose en una barrera para quienes quieran aprovechar esta oportunidad.



La discusión de estas semanas nos ha recordado nuevamente la importancia estratégica de Magallanes. Esa importancia también debe expresarse en desarrollo económico.



Defender nuestros intereses regionales significa resguardar nuestra soberanía, pero también aprovechar responsablemente las oportunidades que nuestra posición geográfica nos entrega.



Si esta nueva ruta logra abrir mercados, fortalecer nuestras pymes y generar nuevos puestos de trabajo, habremos transformado una ventaja geográfica en algo mucho más importante: una oportunidad concreta para los magallánicos.

