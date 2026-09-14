CÉSAR CIFUENTES DE MOVIMIENTO REGIONALISTA: “NECESITAMOS MARCAR PRESENCIA” Y FORTALECER LA SOBERANÍA EN MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA

Una revisión de los principales desafíos que enfrenta Magallanes en materia de identidad regional, desarrollo, soberanía, conectividad y proyección geopolítica realizó esta mañana el presidente regional del Movimiento Regionalista, César Cifuentes, durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En conversación con el espacio, el dirigente abordó inicialmente la situación del Movimiento Regionalista y adelantó que uno de sus objetivos es avanzar hacia la conformación de un partido político. Según explicó, tras los últimos movimientos políticos y la incorporación de nuevos integrantes, la organización espera comenzar a estructurarse con mayor formalidad durante los próximos meses.

“Lo importante para nosotros como regionalista hoy día es justamente velar por los temas que atañan específicamente a nuestra región”, sostuvo Cifuentes, quien puso especial énfasis en la necesidad de recuperar y fortalecer la identidad magallánica, particularmente entre las nuevas generaciones.

En esa línea, manifestó su preocupación por lo que considera una pérdida de elementos que históricamente contribuyeron a generar un sentimiento común de pertenencia regional.

“Hoy día pasa que hay poca identidad regionalista. Antiguamente los magallánicos andábamos con nuestra bandera para todos lados. ¿Pero había algo que nos hacía sentir magallánico, no es cierto? Oíamos el canto Magallanes, la oración por Magallanes, lo sabíamos todo el mundo y hoy día. En los jóvenes, lamentablemente no está pasando tanto eso”, afirmó.

Frente a este escenario, señaló que el movimiento se encuentra planificando una actividad masiva destinada a reforzar la identidad regional, con la intención de convocar a agrupaciones y referentes del ámbito cultural de Magallanes.



Una mirada regionalista sobre el desarrollo de Magallanes



Durante la entrevista, Cifuentes también sostuvo que el regionalismo debería adquirir mayor relevancia en la discusión política y en las decisiones relacionadas con el futuro de la zona austral.

En este contexto, vinculó la discusión con la necesidad de que las autoridades regionales y parlamentarias aprovechen de mejor manera las ventajas estratégicas que posee Magallanes, especialmente por su ubicación y la presencia del Estrecho de Magallanes.

El dirigente cuestionó, además, la evolución que ha tenido la Zona Franca, planteando que se habría alejado de los objetivos con los que originalmente fue concebida.

“Zona Franca inicia con una idea y era que los magallánicos tengamos acceso a servicios, bienes, pero a un valor mucho más económico, entendiendo siempre no cierto que Magallanes las condiciones son distintas”, explicó.

A su juicio, el sistema debería evolucionar hacia un modelo que responda de manera más directa a las necesidades de los habitantes de la región y al costo de vida existente en el extremo austral.

“Creo que ahí hay un tema a analizar y que nuestras autoridades regionales, nuestros parlamentarios, la región, tienen que preocuparse de ese tema, porque de verdad. Estamos perdiendo un tremendo potencial”, afirmó.

En esa misma línea, planteó que la Zona Franca debería ampliar su funcionamiento y servicios, señalando que “tiene que mutar a aquello”, en referencia a un modelo que incorpore nuevas prestaciones y actividades.



Soberanía y presencia estatal



Otro de los principales puntos abordados durante el espacio fue la situación geopolítica de Magallanes y la necesidad, según Cifuentes, de fortalecer la presencia del Estado en el extremo sur.

El presidente regional del Movimiento Regionalista sostuvo que el tamaño territorial de Magallanes contrasta con su baja densidad poblacional y que, más allá del aumento de habitantes, resulta fundamental fortalecer la presencia efectiva de Chile en sectores estratégicos.

“Nosotros Magallanes es una región inmensa, muy grande pero muy despoblada. No es cierto que necesitamos más gente Magallanes, necesitamos marcar más presencia, sí se hace soberanía”, manifestó.

Cifuentes también vinculó esta discusión con la Antártica, planteando que Chile debería otorgar una mayor importancia a la dimensión geopolítica del territorio austral.

“El tema geopolítico debiera ser prioritario”, sostuvo, cuestionando que la discusión pública se concentre principalmente en aspectos científicos o medioambientales y, a su juicio, deje en un segundo plano la dimensión estratégica de la presencia chilena.

Asimismo, señaló que el Estado debe mantener una presencia permanente y visible en los territorios australes, destacando iniciativas de poblamiento y desarrollo en sectores de la región.

“Necesitamos marcar presencia. Demostrar nuestra soberanía y eso no solamente es con armamento, tenemos que estar”, afirmó.



Ruta comercial con las Falkland



Respecto de la posibilidad de reactivar una ruta comercial y logística entre Magallanes y las islas Falkland, Cifuentes se mostró partidario de avanzar desde una perspectiva pragmática y separar la actividad comercial de las controversias políticas y diplomáticas.

“Creo que son cosas que como tú decías que tienen que ir por separado. Si te fijas es un tema comercial, es un tema logístico que de una u otra forma siempre lo hemos realizado, te fijas y que hay que seguir haciéndolo”, señaló.

En su opinión, la región debería aprovechar las oportunidades comerciales y logísticas que se desprenden de su ubicación geográfica, independiente de las diferencias que puedan existir entre los Estados.



Expectativas sobre el Gobierno



En el último tramo de la conversación, el dirigente también se refirió a la evaluación del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a propósito de los resultados de una encuesta comentada durante el programa.

Cifuentes llamó a poner en perspectiva los primeros meses de administración y sostuvo que parte de las expectativas ciudadanas pueden haber sido demasiado altas.

“Yo creo que a lo mejor las expectativas en estos gobiernos fueron demasiadas. O sea, todos nos generamos tremendas expectativas. Pero también hay que tener presente algo, son 6 meses, son 6 meses”, expresó.

Sin embargo, planteó que existe una diferencia entre la recuperación de las cuentas fiscales y la situación económica cotidiana de las familias, advirtiendo que el ajuste del Estado no necesariamente significa una mejora inmediata para los ciudadanos.

“Hay dos realidades económicas, una la del Estado y otro el de la gente”, sostuvo Cifuentes, quien llamó a observar el impacto que las decisiones económicas tienen directamente en los hogares.

La conversación con el presidente regional del Movimiento Regionalista permitió así abordar una agenda marcada por la identidad magallánica, la necesidad de fortalecer la presencia del Estado en la zona austral, el futuro de la Zona Franca, la soberanía, la Antártica y las oportunidades de conectividad y comercio que presenta la posición estratégica de Magallanes.





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