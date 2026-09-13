CChC MAGALLANES LANZA CAMPAÑA "CELEBRA SEGURO" PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN DURANTE FIESTAS PATRIAS

La campaña contempla materiales con consejos en cuatro ámbitos: seguridad en las obras, prevención de caídas, seguridad vial y hábitos saludables. La propuesta busca extender los mensajes de prevención desde los espacios laborales hacia los hogares y lugares de celebración durante estas Fiestas Patrias.

El presidente de CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, señaló que el objetivo es promover celebraciones responsables y recordar que las conductas individuales también pueden afectar a otras personas. En esa línea, el gremio puso especial énfasis en la necesidad de mantener medidas de autocuidado durante los desplazamientos y actividades familiares.

Desde la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de CChC Magallanes, su presidente Alejandro Aguilar llamó a no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y cumplir con la normativa de tránsito, considerando el aumento de los desplazamientos durante el feriado. También recomendó mantener una adecuada hidratación y una alimentación moderada.

Entre las recomendaciones de la campaña se incluye designar un conductor responsable, planificar los traslados, mantener una conducción atenta y considerar especialmente a peatones y ciclistas. En las obras, además, se llama a evitar distracciones, descansar adecuadamente y utilizar los elementos de protección personal, junto con tomar resguardos para prevenir caídas.

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