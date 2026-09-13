13 de septiembre de 2026
CChC MAGALLANES LANZA CAMPAÑA "CELEBRA SEGURO" PARA REFORZAR LA PREVENCIÓN DURANTE FIESTAS PATRIAS
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes lanzó la campaña «Celebra Seguro en Fiestas Patrias», iniciativa dirigida a trabajadores y trabajadoras del sector de la construcción y sus familias, con recomendaciones para reforzar la prevención y el autocuidado durante las celebraciones.
La campaña contempla materiales con consejos en cuatro ámbitos: seguridad en las obras, prevención de caídas, seguridad vial y hábitos saludables. La propuesta busca extender los mensajes de prevención desde los espacios laborales hacia los hogares y lugares de celebración durante estas Fiestas Patrias.
El presidente de CChC Magallanes, Cristóbal Bascuñán, señaló que el objetivo es promover celebraciones responsables y recordar que las conductas individuales también pueden afectar a otras personas. En esa línea, el gremio puso especial énfasis en la necesidad de mantener medidas de autocuidado durante los desplazamientos y actividades familiares.
Desde la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de CChC Magallanes, su presidente Alejandro Aguilar llamó a no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y cumplir con la normativa de tránsito, considerando el aumento de los desplazamientos durante el feriado. También recomendó mantener una adecuada hidratación y una alimentación moderada.
Entre las recomendaciones de la campaña se incluye designar un conductor responsable, planificar los traslados, mantener una conducción atenta y considerar especialmente a peatones y ciclistas. En las obras, además, se llama a evitar distracciones, descansar adecuadamente y utilizar los elementos de protección personal, junto con tomar resguardos para prevenir caídas.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.
La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.