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12 de septiembre de 2026

MAGALLANES IMPLEMENTARÁ ESTRATEGIA UNIVERSAL DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

​La iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud contempla la incorporación del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal, comenzando en Puerto Natales y extendiéndose progresivamente a las demás comunas de la región.

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La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena avanzará en la implementación de la Estrategia Universal de Detección Precoz de Cáncer en la Atención Primaria de Salud (APS), iniciativa que busca fortalecer la prevención, la detección temprana y la derivación oportuna de personas con sospecha de cáncer.

La estrategia contempla el uso del Test Inmunoquímico Fecal (FIT) para la pesquisa precoz del cáncer colorrectal. Su implementación comenzará en Puerto Natales, en el marco de la estrategia de APS Universal, para posteriormente extenderse de manera progresiva a Punta Arenas, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos y las demás comunas de la región.

La delegada presidencial regional, Ericka Farías, señaló que la iniciativa busca fortalecer el trabajo preventivo y abordar oportunamente patologías de mayor impacto. En tanto, el seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo, destacó que, a diferencia de otras regiones donde la estrategia estará vinculada a los territorios con APS Universal, en Magallanes se proyecta su implementación en todas las provincias.

Desde el Servicio de Salud Magallanes, la subdirectora de Gestión Asistencial, Dra. María Isabel Iduya, destacó la importancia de detectar oportunamente los casos sospechosos de cáncer colorrectal. Durante 2026, el Hospital Clínico de Magallanes ha realizado 996 exámenes Gastropanel y 361 FIT, alcanzando 1.357 exámenes aplicados a usuarios y usuarias de la región.

En Punta Arenas, el jefe del Área Salud de CORMUPA, Víctor Fuentes, explicó que el examen estará disponible en los centros de salud y que será indicado por un médico, bajo determinadas condiciones, para pacientes de entre 50 y 69 años asociados a patologías de tipo digestiva baja. El FIT es un examen no invasivo que se realiza mediante una muestra de deposición y permite detectar sangre oculta.


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